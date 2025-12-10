Празнуваме 40 години Вокална група „Траяна“: творчество все така живо и въздействащо, пример за високо художествено ниво, част от българското песенно наследство, музикална емблема на Стара Загора

40 години от създаването на Вокална група „Траяна“ ще бъдат отбелязани с представянето на двоен албум с почти всички записи на формацията, разкази за нейната история и за значимостта ѝ в развитието на българската музика, изпълнения на членове на състава и наследници. Събитието е на 11 декември от 18 ч. при вход свободен в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора. Организатори са Община Стара Загора, на която „Траяна“ е емблема, както и НЧ „Родина – 1860“ към която първоначално е сформиран съставът.

Дългогодишният член на групата, аранжор за нея и в определен период от време – и ръководител – Надя Тончева разказа по Jazz FM: „Тя възниква още през 60-те години като представителен състав на НЧ „Родина – 1860“ и е била вокално-инструментален състав като продукт на тогавашната художествена самодейност. През годините много музиканти са били нейни членове и различни са били ръководителите. Вокалната група, 40 години от чието създаване честваме, е последният вариант на тази запазена марка на Стара Загора, когато Кирил Тодоров решава да създаде акапелна формация – нещо новаторско за времето си, вдъхновен от световните лидери в този стил – Manhattan Transfer, Swingle Singers, Singers Unlimited. Той прави техния български еквивалент с подчертано собствена физиономия. Кирил Тодоров е цигулар, с много широки познания в класическия жанр, джаза и фолклора. Той пише песните за формацията, в които вплита фолклор и елементи от джаза. Тогава „Траяна“ смело направи крачка от художествената самодейност към висок професионализъм. Кирил Тодоров винаги е твърдял, че човешкият глас е най-съвършеният, Божият инструмент. Ние, певците, бяхме неговият инструмент, за които твореше и пишеше своите песни. Напред в кариерата ни ни тласна дългосвирещата плоча, която записахме в периода 1985 г. – 1987 г. и в която влизат народни обработки – „Бре, Петрунко“, „Димянинка“, „Вечеряй, Радо“, направени в съвременен джазов аранжимент. Включени са песни на Александър Йосифов, Александър Бръзицов, Дечо Таралежков, „Рапсодия Вардар“ на Владигеров, изпети в акапелен аранжимент, както и „Мишел“ на „Бийтълс“, „На Елизе“ на Бетовен. Шарена програма, белязана от темата за акапелното пеене. Днес бих казала, че творчеството на „Траяна“ е все така живо и въздействащо, пример за високо художествено ниво, част от българското музикално наследство, музикална емблема на Стара Загора.“

Вокална група „Траяна“ е и пример, достоен за следване, доказателство за което е Вокална група „Спектрум“, в която е Даниел Николов, ученик на Надя Тончева в НУМСИ „Христина Морфова“ в Стара Загора. Сега 25 изпълнения на групата ще бъдат на вниманието на музиканти и любители в двоен албум. „Издаването му бе абсолютно необходимо, за да се съхрани тази музика за поколенията.“ – казва Надя Тончева. В нейна обработка „Ръченица“ от Петко Стайнов, изпълнена от „Траяна“, бе задължително произведение за слушане в учебника по музика за 3 клас. „Любимо на много хорови колективи. Да се надяваме, че творчеството на „Траяна“ ще живее и занапред.“ – изразява вярата си тя. Двойният албум включва песни на групата, освен от дългосвирещата плоча, също и от още два албума, в които тя е участвала. Едната пиеса е записана с Теодосий Спасов – „Настроение“, а три композиции влизат в друга дългосвиреща плоча – на „Фолк джаз бенд Пловдив“ на Димитър Трифонов, в която „Траяна“ си партнират със сериозни имена в джаза като Антони Дончев, Стефка Оникян, Петър Ралчев, „Джаз линия“ с Веселин Койчев, Дочо Панов и Радул Начков.

На тържеството утре спомени ще разкажат дългогодишните членове на групата Надя Тончева и Лиляна Дойчева, а за приноса на „Траяна“ ще говорят съпричастни към дейността на формацията. Един от тях е филмовата режисьорка Таня Доганова Христова – основател и диригент на хор „Йоан Кукузел“, която снима първия филм за групата. Той е компилация от видео версии на всички песни от албума „Траяна глас“. Поздрав ще отправи живеещата в британската столица Десислава Стефанова – диригент на Българския лондонски хор, в който англичани пеят роден фолклор, включително композиции и обработки на Кирил Тодоров. Ще се включим и Jazz FM, представлявани от програмния директор на радиото Светослав Николов. Отбелязахме приноса на „Траяна“ в старозагорското издание на Пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“ през миналата година.

Вокална група „Траяна“: джаз, фолклор, класика и бийтбокс - Jazz FM

Вокална група „Траяна“ на 35 години (Видео) - Jazz FM

По-рано специално за радиото колегата от bTV Станчо Станчев създаде за групата филм и издание на „Джаз истории“. Той се оформя като артист във Вокална студия „Траяна глас“ с ръководител Лиляна Дойчева към Центъра за подкрепа за личностно развитие. Формацията ще поднесе изпълнения, ще се включи и основаната от Жанина Янкулова Вокална студия „Усмивки“ към НЧ „Родина – 1860“, носител на отличия от Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора, а също и от Evergreen Fest Sofia със създател и ръководител вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева. Изпълнения ще поднесат и Надя Тончева и Лиляна Дойчева. Тържеството ще се проведе в присъствието на дългогодишният ръководител на „Траяна“, дал отличителния облик на групата, Кирил Тодоров. На събитието ще бъде почетена паметта на членовете на състава, които вече не са сред нас – Апостол Гурков и Асен Смирнов. Водещ ще е Евгения Атанасова от НЧ „Родина – 1860“.