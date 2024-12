Позитивна музика, която носи на хората надежда: Varna Swing Orchestra Project премиерно представя концертна програма с оригинални песни

Вече 10 години V.S.O.P. – Varna Swing Orchestra Project, завладява морската ни столица със суинг. Съставът е сформиран за концерт по повод 80-ата годишнина на Радио Варна, а първото десетилетие от съществуването си отбелязва с програма от оригинални песни. Те ще бъдат изпълнени за първи път този петък от 21:30 ч. в La Cachette на ул. „Братя Шкорпил“ № 16. „Тъй като има огромна романтика в гласа, който звучи по радиото, решихме да създадем суинг проект с участието на осем музиканти. Десет години по-късно написахме авторска музика за проекта и представяме суинга, както го виждаме и разбираме.“ – разказа по Jazz FM Антоанела Петрова. Разговора водим на 9 декември – датата на основополагащия концерт на входа на Морската градина преди 10 години.

В групата са едни от най-изявените варненски музиканти, които творят в този стил. Аранжор е пианистът Страцимир Павлов, Валери Ценков свири на барабани, Джанер Каптан – на контрабас, Нейко Бодуров – на тромпет, Велислав Стоянов – на тромбон, Стоян Роянов Я – Я – на саксофон и кларинет. Проектът с новия репертоар на бенда се финансира от фонд „Култура“ на Община Варна по проект на Фондация за предприемачество, култура и образование. Типично за стила и за тази ера, в която всички са влюбени, музиката е слънчева и позитивна, разказва Нейчо Петров – Реджи: „Като композитор и автор на текстовете целях да заимствам по възможно най-добрия начин от различни стилове. Лягайки на основата на суинга, вътре има латин, меренге, боса нова.“ Последната написана за проекта песен е Jobim Swing с текст на Тони. Някои от текстовете са на български език и препращат към нашата традиция с образите на Леа Иванова и Кирил Семов.

„Забавна и танцувална музика. Във всяка песен присъства нотката на романтиката. Влюбени сме в суинга и в музиката от 30-те, във взаимоотношенията между хората от онова време, в красотата, елегантността и живата романтика във всеки един от нас. Мислим, че в днешния суров свят, твърде технологичен и с много изкуствени неща в живота ни, колкото по-лично е нещо, толкова е по-общочовешко. Иска ни се да я има тази чувственост, желаем да събудим тези емоции в хората, да им припомним колко е красиво и хубаво просто да потанцуваш, дори сам вкъщи, и да се радваш на всеки миг, че си тук.“ – казва за емоционалната основа на Varna Swing Orchestra Project Антоанела Петрова. „Емоцията и посланията са истински и красиви.“ – добавя Нейчо Петров.

Двамата, заедно с другите участници в проекта, са сред основните фигури в джаза във Варна. Какво сплотява местната джаз общност? Антоанела Петрова отговаря: „Във Варна има простор, медитативност, изчистване, когато слезеш до морето. Имаме щастието да притежаваме тази благодат. Свързва ни усещането за любов към тази ера и за нещо, което не искаме да загубим, не искаме да си отиде.“ Тя разказа как, докато снимат клип в Морската градина във Варна в ярки дрехи в суинг стилистика, минувачи са коментирали със съжаление защо днес вече не се обличаме така. „У нас има носталгия по този вид излъчване. Най-силно ни крепи това, че Варна позволява да се познаваме, да прекарваме доста време заедно. Освен колеги, сме и приятели, знаем силните и слабите си страни, прощаваме си, подкрепяме се, вдъхновяваме се един от друг. В нас има доза наивност и мечтание и това вече 10 години ни води напред.“ Реджи допълва: „Обединява ни общата истина, в която вярваме – творческата концепция и посоката. Второто е вярата, че можеш да правиш хубави неща. В този град има особена енергия, на моменти леко отнесена, но когато почувстваме застой, вдигаме погледа и виждаме открития хоризонт, така намираме хубава надежда. Музиката ни се появява въпреки трудното ежедневие и проблемите, в които са повечето хора, затова е позитивна и цели да носи на хората надежда.“