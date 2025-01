Повдигащ националния дух и представителен за нашата идентичност – Международният кларинетен конкурс „Сава Димитров“ привлича за третото си издание интереса на близо 300 участници от 47 държави

Участници от десетки държави са в България за третото издание на Международния кларинетен конкурс „Сава Димитров“. Така страната ни става център на изпълнителското майсторство на кларинет в дните от 17 до 21 януари. „Замисълът за конкурса идва от концерт в зала „България“ за вековния юбилей от рождението на Сава Димитров. Събрахме се последните работили с него ученици и студенти, както и някои измежду първите. Концертът даде идеята за това да се посвети на личността на Сава Димитров събитие, което да не бъде спорадично.“ – разказа в интервю по Jazz FM ректорът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров. Внук на основателя на кларинетната ни школа, той носи неговото име.

Първото издание на конкурса се реализира през ковидната 2020 г. Ограничителните мерки са въведени малко преди началото му и затова той се провежда онлайн. Заявки за участие подават над 150 кандидати. „Интересът бе учудващо голям. Това ни даде надежда, че дори и под такава форма той ще намери място в календара на големите международни конкурси.“ – посочи проф. д-р Сава Димитров.

На второто издание броят на заявилите желание за участие е още по-голям. „Колегите харесаха формата на конкурса. Международното жури с членове – представители на големите кларинетни школи, е гаранция за авторитетното отсъждане и качеството на журиране.“ – подчерта проф. д-р Сава Димитров. Тази година конкурсът е обогатен с майсторски класове на участвалите в онлайн оценяването – повече от десет специалисти от Румъния, Сърбия, Словения, Германия, Франция, Швейцария, Китай, САЩ. „Всеки един от тях освен блестящ музикант е и значим преподавател за съответната национална школа.“ – каза за тях ректорът на академията.

Третото издание на Международния кларинетен конкурс „Сава Димитров“ се провежда от 17 до 21 януари. Той започва с концерт на членовете на журито при вход свободен в залата на академията на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94.

Получени са над 270 заявки на кандидати от 47 държави от пет континента. 172-ма вземат участие в онлайн туровете и продължават напред в четирите категории. До присъствените турове достигат 52-ма. Те се представят в дните от 18 януари нататък.

Сава Димитров е основател на българската кларинетната школа. Продължител, неговият внук разказва: „Той е първият българин, който създава оригинален инструктивен материал и основата за обучение по кларинет. Към началната школа добавя осем тетрадки с етюди, чрез които може да се проследи естественото развитие на един музикант. След това добавя още четири тетрадки за студенти и завършва с тетрадки, в които вкарва особено активно фолклора. Така народната музика става част от обучението по класическия инструмент кларинет. Всички тези материали са създадени за новата по онова време Бьом система – осъвременения инструмент, допълнен с технически възможности, които до тогава старата немска система не е предполагала. Школата тогава намира място при преподавателите от много различни държави – Китай, Индия, Алжир, Южна Америка, Куба, други части от Латинска Америка.“

В професионалния си път Сава Димитров е насърчен от цялата общност. „Когато завършва средното си образование, от неговия град Попово правят специален бенефис. Така той става първият изпълнител – солист на духов инструмент в съпровод с оркестър.“ – отваря страници от историята наследникът. Тогава за първи път у нас е изпълнен Концерт за кларинет № 1 от Вебер. По-късно се разбира, че това е първото изпълнение на солист – духач със симфоничен оркестър. „Тази първа крачка, подпомогната от съгражданите му, е началото на звездния му път.“ – посочи проф. д-р Сава Димитров.

През целия си творчески път създателят на кларинетната ни школа си партнира с пианистката проф. Люба Енчева. Колеги в Музикалната академия, те създават дуо и повечето от концертите му са премиери за изпълнителското изкуство в България. За първи път те свирят сонатите на Брамс и Сен-Санс, други произведения от френската и немската класика – Концертино на Вебер, пиеси от Рабо, Месаже. Сава Димитров и Люба Енчева обикалят почти целия свят с участия на най-престижните фестивали, те са в журитата на най-престижните конкурси като солисти и като работещо дуо в камерната музика. „Много са изявите им и в България, много са записите им за БНР с първи изпълнения на повечето от произведенията.“ – изтъкна за приноса им проф. д-р Сава Димитров.

Той е трето поколение кларинетист. В даден момент дядо, баща и син живеят под един покрив. „Баща ми Димитър Димитров е уважаван професор в Музикалната академия, човекът, който е дал пламъка на ентусиазма и на мен със своите изпълнения. В атмосферата, в която съм живял, бе много трудно. Заедно споделяхме един апартамент. В едната стая дядо ми продължаваше да пише етюди, които да завещае на поколенията, в другата стая – баща ми – тогава и първи кларинетист на Софийската филхармония, се упражняваше за концертите, които предстояха и развиваше своята кариера като солист – изпълнител. Той свиреше голяма част от репертоара на съвременните кларинетисти. В тази атмосфера израснах и аз. Влязох в Музикалното училище с виолончело и след това преминах на инструмента, който чувах да звучи непрекъснато – дали ще се слушат записи на грамофона или един от двамата ще свири, за да развива и утвърждава уменията си. Впоследствие станах ученик на дядо си, а в Академията започнах да взимам и от уменията на баща си. Той впоследствие допълни школата на дядо ми със свой материал.“ – разказа потомственият музикант.

Той за първи път излиза на сцената с баща си, празнуващ 50-а годишнина с концерт със Софийската филхармония. В залата е дядо му. „Представете си вълнението и онзи момент на особено състояние на духа, когато знаеш, че двамата най-важни за теб, а по онова време – и за българската кларинетна школа, са част от твоето семейство, но също така и хората, които оценяват постиженията ти. Пътят ми не е бил никак лек, макар отстрани да може да изглежда постлан. Повярвайте ми, много повече са хората с присвити очи, съмняващи се и търсещи да намерят нещо, което да оправдае дребните страсти, които в повечето случаи ги владеят.“ – казва в ретроспектива проф. д-р Сава Димитров.

„Създал кларинетната ни школа, дядо ми успява да възпита много поколения музиканти, които срещаме в най-представителните ни състави – Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР, Софийската опера, Музикалния театър, действащите в страната оркестри. Към тях баща ми добавя своите ученици. Аз като професор по кларинет в академията се опитвам да добавя от себе си възпитаниците, които днес обучаваме. Те по свой естествен път влизат в тези състави, някои стават преподаватели. Мои ученици от НМУ са вече част от елитните оркестри и от педагогическите състави на музикалните училища, а трети ми помагат в Музикалната академия като асистенти. Продължавам да следвам пътеката, начертана от моите предци.“ – казва с увереност наследникът на бележития род.

Друг негов колега в академията е доц. Борислав Йоцов. Възпитаникът на висшето училище Вангел Тангъров днес живее в Остин, Тексас, и е първи кларинетист на престижни оркестри в Америка. Той сега е тук като участник в журито на конкурса. Друго голямо име на кларинетната ни школа е проф. Петко Радев – ученик на Сава Димитров, дълги години първи кларинетист на Миланската скала. Голяма част от звездите на оперната музика твърдят, че звукът на кларинета му е бил толкова задължаващ, че те са опитвали да го имитират.

В дните на конкурса участниците свирят от 9:30 ч. до 13 ч. и от 15 ч. до между 18 ч. и 19 ч. През цялото време академията е отворена за публика. На 19 януари се провежда концерт на членовете на журито, оценявало в онлайн туровете и водещи на майсторските класове.

Заключителният концерт е на 21 януари. В него тримата лауреати ще изпълнят с Академичния симфоничен оркестър под диригентството на Константин Илиевски Концерт за кларинет от Моцарт, Концерт за кларинет № 1 от Вебер и Концертино на същия композитор, които са задължителните произведения в отделните категории.

Международният кларинетен конкурс „Сава Димитров“ се провежда с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на образованието и Столичната община. Сред спомоществователите са големите компании за кларинети и части за тях „Буфе кампон“ и „Андорен“.

„Подобни инициативи повдигат националния дух и са представителни за нашата идентичност. Това се случва в момент, когато образованието и културата са може би едни от последните неща, които възприемаме като светини.“ – подчерта ректорът на академията проф. д-р Сава Димитров.