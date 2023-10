Postmodern Jukebox идват у нас с нов хитов репертоар на 19 октомври в Зала 1 на НДК

Празник на най-големите хитове на ХХ в. са концертите на Postmodern Jukebox. От месеци те представят по всички краища на света своя свеж поглед върху най-любими песни в турнето Life In The Past Lane. У нас ще ги видим на 19 октомври в Зала 1 на НДК. В проодажба са последните билети, съобщават организаторите.

Всяка седмица кралете на винтижда и техният създател Скот Брадли публикуват онлайн и изпращат по мейл на най-верните си фенове нов ретро аранжимент на поп хит. На концерта им в София предстои да чуем кавъри на Stayin’ Alive на The Bee Gees в рагтайм рокабили стил в изпълнение на пеещия басист Wild Bill, на Die For You на The Weeknd в Джеймс Бонд звучност от 70-те, а също и на Bad Habits на Ед Шийрън в духа на 30-те. Изпълнението на Стела Катрин Коул на Flowers на Майли Сайръс в джаз и боса нова стилистика достигна над 3 милиона гледания в дигиталните платформи. Само преди дни Postmodern Jukebox направиха интерпретация в стилистиката на ранния джаз на Enjoy The Silence на Depeche Mode.

А историята на Postmodern Jukebox е като от филмите. Зашеметяващ успех постига още първият пуснат в Ютюб запис от малкия апартамент на Скот Брадли, който вече има над 1 милиард гледания. Групата се радва на над 6 милиона последователи в дигиталните платформи и на над 3 милиона почитатели само във Фейсбук.

Билети за концерта се продават в системата на Eventim.