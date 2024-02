Посланията за любов, мир и единство - в центъра на игралния филм Боб Марли: One Love

Силното послание на Боб Марли за любов, мир и единство ехти по-силно от всякога с Боб Марли: One Love. Филмът се показва предпремиерно от днес, 14 февруари, само в кината. Режисиран от Рейналдо Маркъс Грийн, биографичната лента, изпълнена с музикални класики като No Woman, No Cry, Exodus, Redemption Song, Could You Be Loved и Buffalo Soldier, е прочувствен трибют за непреходното наследство на легендарния музикант и по несравним начин улавя същината на неговия талант, идеология и дух.

Боб Марли: One Love празнува личния път и творчеството на великия изпълнител – от скромните му корени в Ямайка до международната слава. За първи път ще имаме възможността да видим на голям екран силната история на Боб Марли за преодоляването на трудностите и за пътя, който се крие зад създаването на революционната му музика. Лентата е продуцирана в партньорство със семейство Марли и е с участието на Кингсли Бен-Адир в главната ролята и Лашана Линч в ролята на съпругата му Рита.

Чрез архивни кадри, интервюта с близки и приятели и вълнуващи изпълнения ново видео зад кадър ни представя огромното влияние на Марли върху музиката, културата и света като цяло. Кадрите разкриват част от съвместните усилия, благодарение на които историята на Боб Марли оживява на големия екран и ни представя лични семейни дискусии и разкази на снимачната площадка, които напомнят, че творчеството на краля на регето продължава да вдъхновява и обединява хората от различни поколения, преодолявайки граници и стереотипи. Непоколебимият му стремеж към обич, разбирателство и социална справедливост са в центъра на продукцията.

Режисьор на Боб Марли: One Love е Рейналдо Маркъс Грийн, а сценарият е дело на Зак Байлин, Франк Е. Флауърс и Терънс Уинтър. Семейството на Боб Марли активно участва в създаването на филма, начело със Зиги Марли, Рита Марли и Сидела Марли, които са продуценти, а в екипа на изпълнителните продуценти се включва Брад Пит. В ролите са Кингсли Бен-Адир, Лашана Линч, Тошин Коул, Джеймс Нортън, Антъни Уелш, Майкъл Гандолфини, Уми Майерс, Надин Маршал и др.