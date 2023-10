„Полихедрон“ от проф. Нева Кръстева: история за здравия разум и за свободата да избираш собствен път, музикално изживяване за този, който понякога иска да лети

„Полихедрон“ е първа музикално-сценична творба на органистката проф. Нева Кръстева и ще има своята световна премиера в постановка на Държавна опера – Русе тази неделя, 22 октомври, от 19 ч. на сцената на Доходно здание. Тя пренася от вековете разбирането на човека за неговата същност и за света в момент, когато навлизаме в нов цивилзационен етап от своето развитие. Произведението проф. Нева Кръстева пише по пиесата на немски език на д-р Александър Александров, като добавя фрагменти от овидиевите „Метаморфози“. „Текстът е много красив, изпълнен със синестетично виждане за цветове, движения, жестове.“ – посочи пред Jazz FM проф. Нева Кръстева.

Закодираните в древната митология тайнствата на живота достигат до нас във времена на особена нужда от тях. „Това е историята на едно бягство, но не е само разказ за освобождаване от посредствеността. Срещаме образите, символите и картините на колективната ни памет, чуваме гласа на една майка, който остава скрит през вековете, имаме завръщане към душевния живот в неговия античен смисъл. Това е история за здравия разум и за свободата да избираш собствен път, музикално изживяване за този, който понякога иска да лети.“ – добавя либретистът д-р Александър Александров.

Духовното начало е и в сценичната интерпретация на режисьора Боян Иванов: „За мен бе голямо предизвикателство това, че не се разчита толкова много на действие, а на ритуалност в словото и в представата за цялото произведение.“ Затова той решава спектакъла през образите. Със сценографката Петя Боукюва и хореографа Александър Манджуков намират посоката във вдъхновението от рисунките от критско-микенската култура. „Без да се опитваме да ги повтаряме, създаваме на сцената образност, която да разкрие по най-добрия начин прекрасната музика.“ – описва характера на постановката режисьорът Боян Иванов.

Той отличава значимостта на появата на ново българско музикално произведение – интересно и различно, със съвременна музика, родееща се с класиката. Проф. Нева Кръстева изгражда с техниката на модалността и по оста на тоновете обобщителен музикален образ – с народната песен, античния гръцки цитат, цитати от Бах и Моцарт и необичайното присъствие на звука на органа в операта. „Това музикално решение предполага обобщение на европейската музикална култура. Европа е много важна героиня на нашето време пред лицето на нещо катастрофично в един младежки порив, който бива прекършен.“ – подчертава смисловото натоварване на музиката тя.

„Полихедрон“ е музикална драма в традициите на XVII в. и в романтичните 20-те години на миналия век. Произведението д-р Александър Александров превръща в анализ на историята, като насочва към въпроса кога нещо се превръща в мит. „Приносът се състои в това да помислим искаме ли да митологизираме неща, които нямат основа и да ги пренасяме в бъдещето, или има митове, които ни помагат да се възвисяваме, да ставаме по-добри. Пренасянето на самия мит от античното до днес е напът да престане да съществува. Творим нова цивилизация, на нов етап сме от своето развитие, дигитализацията все повече напредва. Но кое е у нас това, което ни прави човеци?“ – формулира въпроса, върху който фокусира вниманието „Полихедрон“ либретистът д-р Александър Александров.

Диригент на спектакъла е маестра Бистра Диляноф, диригент на хора е Стелияна Димитрова-Хернани. Подробности за постановъчния състав и синопсис-преразказ на либретото можете да откриете на сайта на Държавна опера – Русе тук.