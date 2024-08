Поетична вечер, посветена на женската сила, в програмата на „Аполония“ - представяне на спектакъла „Виж ме: силна и свободна“

В програмата на юбилейните Празници на изкуствата „Аполония“ ни очаква поетична вечер, посветена на женската сила - „Виж ме: силна и свободна“. Тя се осъществява по идея на фондация Emprove, която помага на жени, преживели насилие и работи за превенция на токсичните взаимоотношения. Събитието ще се проведе на 3 септември в Художествената галерия в Созопол от 20 ч. при вход свободен.

За предисторията на този спектакъл в ефира на Jazz FM Олга Минева – психолог и създателка на Emprove, разказва: „Този артистичен процес започна с курс по поетично писане на нашите Жени Survivors. Курсът беше ръководен от Стефан Иванов, прекрасния български драматург и след това стана ясно, че след подобно преживяване е много хубаво да поканим и менторки, с които жените survivors да прекарат допълнително време, за да разберат още по-добре как се пише поезия, как да пренесеш своята сила в редовете на поезията и попаднаха в ръцете на 7 български поетеси, които ще бъдат и на спектакъла на „Аполония“.“ Поетичната вечер събира Албена Тодорова, Биляна Димова, Ева Гочева, Камелия Панайотова, Надежда Радулова, Ренета Бакалова и Силвия Чолева. Специални гости са актрисата Елена Телбис и певицата YVA, която ще трансформира поезията в музика.

Неслучайно предстоящата среща на „Аполония“ носи въздействащото послание: „Виж ме: силна и свободна“. „Това име се роди с помощта на Стефан Иванов, който за първи път се докосна до силата на Жените Survivors. Когато си говорихме какво име би дал на това, което публиката ще преживее, той каза, че може би най-важното на това да осъзнаеш силата на някого е пътят да откриеш и своята собствена сила.“ – разкрива Олга Минева, за която предстоящият спектакъл е колкото изкуство на сцена, толкова и пътуване към себе си. Цялото интервю на Таня Иванова с Олга Минева може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Автор на илюстрацията: Лада Янкова