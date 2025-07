Plovdiv Jazz Fest с три летни концерта на Константин и Александър Владигерови, София Главопулу и Иво Папазов - Ибряма

За четвърта поредна година се провежда лятното издание на Plovdiv Jazz Fest, което започва с два бутикови концерта на 11 и 12 юли. Те ще се проведат в уютния двор на къща, намираща се в село Марково край Пловдив. Сцената е наречена „Панорамна 60”, което е и адресът й във вилната зона на селото. „Много се радвам от факта, че и тази година можем да продължим да преживяваме нещо подобно, защото всяка музика, която звучи на живо, под открито небе и е насред природата, в градината, с приятели, с хубав звук и със светлина, която те кара да мечтаеш, в крайна сметка е вечер, която се помни дълго.“ – казва Мирослава Кацарова в интервю за Jazz FM радио. Заедно със съпруга си – Танко Кацаров, с когото организират Plovdiv Jazz Fest, отварят вратите на своя дом в Марково, за да превърнат двора си в музикална сцена за незабравими събития.

„От много години харесвам идеята да пея в двор. Дворовете за мен са едно много ценно пространство.“ – разкрива още Мира Кацарова и продължава: „Дворовете имат своите светлини и сенки, своите аромати, скришни местенца. Свързани са с някакви тотално детски, приказни, магически представи за света. Затова може би винаги това пространство ме е привличало, защото е наситено със спомени. Когато пандемията настана, аз знаех, че това е съвсем естествен порив на човека да преодолее своята алиенация, насилствената самота, която ни сполетя тогава. Така се заформиха и тези концерти в нашия двор – като отговор на тези пандемични неприятности, които всички преживявахме посвоему, а човек някак си става още по-отворен и по-наивен. Може би в голяма степен подходихме наивно с това отваряне на вратите на личния си дом, но, от друга страна, всички артисти сме наивни, защото отваряме не просто вратите на физическите си домове, но си отваряме душите винаги, когато сме на сцена. Така че за мен се оказа съвсем естествено да предизвикам една поредица от концерти в двор, градински събития, да превърна този двор на лични, интимни преживявания в сцена, където повече хора, повече артисти могат да споделят своите преживявания.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Мирослава Кацарова може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Лятното издание на Plovdiv Jazz Fest започва в Марково на 11 юли от 21:00 ч. с градински концерт на братя Владигерови, които ще представят своята музика в компанията на талантливия барабанист Стю Иванов и танцьори от ансамбъл „Тракия“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив.

Вторият концерт ще бъде на следващата вечер – 12 юли. Началото отново е от 21:00 ч. Това събитие ще съчетае музикалната традиция на Гърция и джаза. В центъра на проекта на гръцката певица София Главопулу стои традиционният инструмент уд. Заедно с Главопулу на сцената ще бъдат Мирослав Турийски (пиано), Александър Леков (бас китара) и Начо Господинов (барабани). Преди изявата на София Главопулу Мирослава Кацарова ще направи подарък на гостите на събитието, представяйки кратък сет в дуо с пианиста Мирослав Турийски.

Летните джаз вечери в Марково завършват традиционно с безплатен концерт на откритата сцена в центъра на селото (пред НЧ „Алеко Константинов – 1907“, ул. „Захари Стоянов“ № 63). Този път на 21 август ни очаква концерт на виртуозния кларнетист Иво Папазов - Ибряма и оркестър „Тракия“.

Лятното издание на Plovdiv Jazz Fest се осъществява с подкрепата на Министерство на културата и в партньорство с кметство Марково и община Родопи.

На снимката: София Главопулу