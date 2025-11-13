Plovdiv Jazz Fest 2025: силно начало с All-Star Big Band и Якоб Карлсон трио

Първата вечер на Plovdiv Jazz Fest беше открита празнично с концерта на All-Star Big Band, ръководен от Христо Йоцов и сформиран по идея на Антони Дончев. Програмата включваше по-стари произведения на барабаниста за оркестър, както и съвсем нови негови пиеси. В звездния състав слушахме имена като Димитър Льолев, Арнау Гарофе Фарас, Велислав Стоянов с неговия син Макс Стоянов, Димитър Ташев, Михаил Йосифов, Шибил Бенев, Даниеле Феббо, Цоньо Цветков, който в края на концерта предизвика бурни аплодисменти със своето перкусионно изпълнение с тяло, и др.

„Преди да продължим със следващото парче искам да подчертая колко е важно за нас да бъдем на тази сцена. Тя е много съществена част от нашия артистичен живот. Пловдивската публика е изключително важна за живота на всички нас, защото тук сме представили много музика, много проекти, срещнали сме любов, срещнали сме подкрепа. Благодарение на вас всичко това се случва, защото музиката е нещо, което се състои от две наща – изпълнители и публика и ако едното куца, просто не става. Благодаря на Мирослава и Танко Кацарови за тази всеотдайност, за тази любов. Те създадоха този фестивал, който по моите представи за това какво е джаз фестивал, е най-близо до истината, най-концентриран, най-много съсредоточен върху музикантите и върху музиката, а не върху комерсиалния ефект.“ – Христо Йоцов от сцената на Plovdiv Jazz Fest.

Вечерта продължи с концерта на клавирното трио на Якоб Карлсон и техния специален гост – вокалистката Виктория Толстой. Якоб Карлсон е пиано виртуоз, философ и експериментатор, чието музициране беше белязано от дълбочина, нежност и сила едновременно, бунт и удоволствие. Виктория Толстой привнесе елегантност и поетичност към програмата, което предизвика овациите на публиката и реакцията на водещия на фестивала Вили Стоянов, който след концерта заяви от сцената: „Виктория Толстой пее любовта.“

Началото на Plovdiv Jazz Fest: един бигбенд, едно трио - две от многобройните лица на джаза, богатство на звука и един език – разпознаваем и обичан.

Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M. Eсенното издание се провежда с подкрепата на Община Пловдив и e част от Културния календар на града за 2025 г. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма.

Фотография: Ванеса Попова