Plovdiv Jazz Fest 2025: масиви от пластове, история и спомени с легендарните формации Zone C и Yellowjackets

Заключителната фестивална вечер от Plovdiv Jazz Fest беше като машина на времето, напомняйки ни за непреходните неща в живота, за смисъла, за паметта, която е фундамент и солиден мост между отделните поколения. На сцената в Дом на културата „Борис Христов“ се качиха две легендарни групи с богата история и много сходства помежду си – Zone C и Yellowjackets.

Zone C са музикалните герои на мнозина меломани. Те са емблема със своя звук, поведение, с творческия си път, който е пълна опозиция на конформизма и с онзи чаровен бунтарски, леко хлапашки привкус, прокрадващ се във всичко, което създават през годините. Формацията има над 30-годишна история, която продължава и след смъртта на стожера Васил Пармаков.

Групата излезе на Plovdiv Jazz Fest в състав: Стоян Янкулов – Стунджи (барабани, перкусии), Веселин Веселинов – Еко (бас), Васил Спасов (пиано, синтезатори) и Мирослав Иванов (китара), но присъствието на Васил Пармаков беше осезаемо и чрез пиесите, които е написал и аранжирал, и чрез изненадващото изпълнение с негово участие. Музиката на Zone C изгражда масиви от пластове, история, спомени… Сред тези спомени беше работата по превърналия се в класика албум на великата Йълдъз Ибрахимова „Балканатолия“ (издаден през 1997 г.). Може и да е субективно усещане, но духът на 90-те г. сякаш витаеше във въпросната фестивална вечер, едно ведро завръщане към десетилетието, в което бяхме окрилени от сриването на стените и от прилива на усещането за свобода. А Zone C се оказаха най-добрия проводник за всичко това.

Най-очакваният концерт от програмата на Plovdiv Jazz Fest тази година беше заключителното събитие – среща с изкуството на световноизвестния квартет Yellowjackets. Във формацията са добре познатите ни Ръсел Феранте (пиано и клавишни), Боб Минцър (саксофон и електронен духов синтезатор) и Уил Кенеди (барабани), а през последното десетилетие в групата свири и фантастичният басист и композитор от Австралия - Дейн Алдерсън, който вече има статута на божество сред българските басисти.

Историята на Yellowjackets продължава 47 г., период, за който музиката на квартета успя да се превърне в саундтрак на живота ни. В Пловдив музикантите изпълниха знакови свои композиции като Dewey, Greenhouse, Why Is It, Revelation. От сцената прозвуча и Fasten Up – заглавната пиеса от новия им албум, който часове преди изявата на Plovdiv Jazz Fest получи номинация за награда „Грами“.

Музикалният свят на Yellowjackets е пример за устойчивост, постоянство, вълнуващо дълголетие и един характерен поглед към светлата страна на живота. Неслучайно в репертоара на квартета своето място беше намерила и пиесата, наречена Tenacity, която в превод от английски език означава „упоритост“, „издръжливост“ и чудесно описва пътя на Yellowjackets, които вече толкова много години продължават да правят това, което умеят най-добре и напълно заслужено се радват на възхищението и обичта на своята публика.

Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M. Eсенното издание се провежда с подкрепата на Община Пловдив и e част от Културния календар на града за 2025 г. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма.

Фотографии: Ванеса Попова