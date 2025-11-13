Plovdiv Jazz Fest 2025: елегантно забавление с Милен Киров квинтет и разтърсващ концерт на Лиз Райт секстет

Джазът има толкова различни лица, че човек няма как да не открие своето нещо в тази музика, няма как да не попадне на това, което истински го вълнува. Доказа го и втората фестивална вечер от програмата на Plovdiv Jazz Fest, в която дебюта си направи една нова формация – Милен Киров квинтет, а американската вокалистка Лиз Райт се завърна в България за разтърсващ концерт след първото си гостуване у нас през 2019 г.

Милен Киров отдавна привлече вниманието на ценителите на качествената музика с успехите си извън граница, а този път имахме удоволствието пред нас да се разгърнат нови пластове от многоликия му талант. Пианистът се представи в родния си град със своя нов международен проект, включващ участието на български и германски музиканти. Това са: Якоб Манц (алтсаксофон), Николай Карагеоргиев (китара), Мариус Голдхамър (бас) и Алекс Бернат (барабани).

Химията между членовете на групата е безспорна. Думите на Милен Киров, споделени в ефира на Jazz FM, че „обикновено хубавите хора създават хубава музика заедно“, получи своето потвърждение и въплъщение чрез виртуозността, спойката и удоволствието от съвместното музициране. Милен Киров е създал музика, която разрушава прегради, приобщава, носи много настроение със своя очарователен груув и забавлява по един елегантен начин.

Квинтетът стъпва в полето на фюжъна, боравеки умело с елементи от фънк, госпъл, български фолклор и хип-хоп, извеждайки на преден план пулсацията на джаза и импровизацията. За всички, присъствали на концерта на Милен Киров квинтет, остава и усещането за едно намигване към това, което е добре известно, но Хорас Силвър беше този, който го заяви открито с един от албумите си, а именно, че освен всичко друго джазът има и превъзходно чувство за хумор.

Вторият концерт от Plovdiv Jazz Fest в съботната вечер беше на Лиз Райт и нейния секстет. Събитието превърна Дом на културата „Борис Христов“ в храм на споделеност, любов, вяра, прошка и пробуждане. Изворът на това духовно преживяване беше самият живот. Изпълненията на Лиз Райт препращат към дълбоките корени на блуса и госпъла, създавайки ореол от автентичност и истинност.

В това пътешествие през гънките на човешката душа Лиз Райт ни водеше с топлината и мекотата на гласа си, със своята осанка, благородство и обаяние, подкрепена от своя изключителен секстет, в който всеки един от музикантите беше като скъпоценнен камък в короната. Няма как да подминем името на китаристa Марвин Сюъл, работил през годините с артисти като Касандра Уилсън и Джейсън Моран. За него се говори като за скрито съкровище, определян е като „най-великия китарист, за когото вероятно никога не сте чували“.

Репертоарът на Лиз Райт включваше кавърверсии и оригинални песни, пропити със сладка меланхолия. Но не тази мелонхолия на потапящата тъга, а меланхолията, която е път, диалог с вътрешното ни аз и която ни отвежда към звука на паметта.

Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M. Eсенното издание се провежда с подкрепата на Община Пловдив и e част от Културния календар на града за 2025 г. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма.

Фотографии: Ванеса Попова