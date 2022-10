Платформата за творчески обмен The Image Generator гостува за първи път в София

Творческата инициатива The Image Generator – в търсене на колективното въображение, ще бъде представена на 8 октомври в подземните пространства на Културен институт „Красно село“, които се превръщат в сцена за пърформанс, визуално и звуково изкуство. „Подземията на института реално са замислени за бомбоубежища. Когато ги видях за първи път, си казах, че е невъзможно тези пространства да останат просто така. Трябва да ги изпълним с живот, с красота. Те са замислени да се крием от смъртта, особено в този актуален контекст, в който резонират в нашата реалност. Исках да се получи нещо друго – тези места да не ни напомнят за този страх и да ни потискат, а напротив – да си кажем, че там можем да творим и да създаваме живот.“ – казва българският артист Християн Бакалов в интервю за Джаз ФМ радио.

The Image Generator e сайт спесифик хепънинг - инициатива на група артисти и организации от Антверпен, Белгия, който се осъществява за седма поредна година. Събитието е среща на артисти от цял свят, които изследват потенциала на взаимодействие между визуално изкуство, звуково изкуство и пърформанс, в директен обмен с публиката и пространствата и в търсене на нови творчески перспективи за човешкото въображение чрез непрекъснат диалог и промяна.

Платформата за творчески обмен The Image Generator ще бъде представена в София на 8 октомври, от 15:00 до 22:00 ч. в Културен институт „Красно село“, който отваря за първи път своите уникални подземни пространства, позиционирайки ги като нов център за съвременно изкуство в софийския културен пейзаж.

Петнадесет визуални и перформативни артисти от: Франция, Белгия, Словения, Нидерландия, Мароко, Германия, Дания, Китай, САЩ, Турция и България ще се срещнат и работят заедно, в рамките на две седмици, за да представят на 8 октомври седем часов хепънинг съдържащ сайт спесифик инсталации, театрални и вокални пърформанси, мултисензорна звукова среда, прожекции, съвременен танц, музика, радио и имерсивно изкуство. Инициативата е обявена като събитие в търсене на колективното въображение. За тази идея Християн Бакалов казва: „Колективното въображение е в някаква степен и колективно желание. Мисля, че колективното желание на всички дълбоко в нас е да бъдем заедно, да бъдем съпричастни един с друг, да открием това, че сме едно и също нещо - всичките ние 7 милиарда същества на тази планета. Всички сме едно живо същество, което трябва по някакъв начин да се обедини, за да може да оцелее и да може да съхрани и другите живи същества около нас. Така че изкуството е едно място, където можем да намерим допирна точка, където можем да забравим за всички други различия – политически, социални, физически. Това е единственият ни шанс, където можем да се обединим и колективно да желаем и да мечтаем за един нов свят.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Християн Бакалов може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

The Image Generator - София е инициатива на белгийската „Платформа 0090“, реализирана от ArtEast Foundation на Християн Бакалов и Културен институт „Красно село“ под ръководството на Ивелина Кючукова. Събитието се осъществява с подкрепата на Национален фонд култура и Фламандската общност в Белгия.