Платформата Art and Culture Today ни провокира с визуален разказ за вкуса като движеща сила в съвременното изкуство

Днес изкуствоведите Теодора Константинова и Радослав Механджийски ще изнесат лекция в „Дом на киното“ на тема „Вкусът като движеща сила: съвременно изкуство в епохата на AI и социални мрежи“. Събитието е с продължителност два часа с кратка пауза между тях, а началото е в 16 ч. Организаторите от платформата Art and Culture Today посочват, че техният визуален разказ е преживяване, насочено към широка непрофесионална публика, водена от любопитството си независимо от възраст и професия, като целта на тази среща е да информира и да изненадва.

Теодора Константинова и Радослав Механджийски стоят и зад други важни прояви, променящи културния облик на столицата, като Sofia Art Fair и Wide Art Forum. През настоящата година изкуствоведите отбелязват 10 години от началото на Art and Culture Today и след близо две години дистанция от последното подобно събитие се завръщат с огромен ентусиазъм и желание за общуване, подплатено с хумор, усещане за смисъл и взаимно удоволствие.

Сред въпросите, които ще бъдат засегнати днес по време на лекцията са: по какъв начин пренасищането на визуалната среда с AI изображения и социални мрежи въздейства върху тенденциите в съвременното изкуство; успява ли светът на изкуството да се възползва от новите технологични инструменти или попада в тяхната клопка; в каква посока еволюира визуалната ни култура и каква е ролята на вкуса днес. Визуалният разказ ще потопи публиката в едно турбулентно пътешествие, което изследва конфликтните зони между пазар и стойност в изкуството, между технологично и ръкотворно, генерирано и автентично. Ще бъде разгледана темата за „кича“ като естетическа категория и жаргонно понятие в художествения свят, както и фундаменталната роля на вкуса като организационен принцип на хаоса.

Ден преди събитието изкуствоведите Теодора Константинова и Радослав Механджийски гостуваха в ефира на Jazz FM, за да разкажат повече за лекцията, както и за своята връзка със съвременното изкуство и пътищата, по които са формирали личния и професионалния си вкус. По време на гостуването си в предаването „Следобедни импровизации“ двамата събеседници коментираха и връзката между вкуса и човечността. Цялото интервю на Таня Иванова с тях може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

На снимката: Sougwen Chung and D.O.U.Gs, live performance for Entangled Origins at Asia House in London. Presented by Gillian Jason Gallery