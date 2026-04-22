Писателите Пол Линч и Саяка Мурата гостуват на десетото издание на фестивала „Литературни срещи“

„Дистопии и съпротива“ е темата на десетото издание на фестивала „Литературни срещи“, организиран от фондация „Прочети София“. Негови специални гости ще бъдат ирландският писател Пол Линч, удостоен с награда „Букър“ за 2023 г., и една от най-видните представителки на съвременната японска литература – Саяка Мурата.

Събитието ще се проведе от 23 до 25 април 2026 г. в City Stage (в подлеза на НДК) и ще включва срещи с чуждестранни и български автори, поетично четене, дискусии, нова среща с отдавна издадени книги, изложба, перформативно четене, уъркшоп за младежи, професионална международна програма.

За десетото издание на „Литературни срещи“ в ефира на Jazz FM разговаряхме с Тодора Радева - програмен директор на фондация „Прочети София“. За организирането на събитието тя разказва: „Не става по-лесно с времето, колкото и на човек да му се иска да е така. От друга страна, няма да сме изцяло песимисти, защото все пак разпознаваемостта на фестивала е по-голяма. Хората вече ни познават, вярват ни. Когато идват големи писатели като Олга Токарчук, Ю Хуа и т.н., други големи писатели също приемат по-лесно нашите покани, когато се вижда какво правим. Имаме разпознаваемост вече и навън, в чужбина. Държим се за хубавата страна и каквито и препятствия да имаме - организационни, финансови, се опитваме да по възможно най-добрия начин да се преборваме с тях. Аз дори не мога да повярвам, че стигнахме до десето издание и то всъщност в рамките на пет години. Това трябва да го кажем, защото първоначално, когато започнахме „Литературни срещи“ през 2022 г., ние искахме това да бъде една серия от събития, които да се случват три пъти в годината. Целта ни беше това да не е просто фестивал година след година, а да го има насищането с литературни събития, гости, теми, които са важни и ни вълнуват всички нас. Имаше години, в които сме правили по три издания на година, но това стана невъзможно по финансови и организационни причини. Така че от миналата година минахме на този вариант, в който фестивалът се провежда веднъж в годината през април месец, но пък затова с повече фестивални дни, с по-разширена програма, с нови панели, които включваме.“ Цялото интервю на Таня Иванова с Тодора Радева може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Част от литературния фестивал тази година ще бъдат близо 40 писатели, поети, хуманитаристи, изследователи и литературни мениджъри. И в трите дни ще има специално създадена за събитието книжарница, която ще включва разнообразна литература, свързана с тазгодишната тема. Фестивалът е със свободен достъп.

Събития в програмата на „Литературни срещи“ ще поставят на дневен ред теми като социалната и икономическата справедливост, новите диктатури, феминизма, климатичните промени, изкуствения интелект и други технологични промени. Литературните дистопии като интерпретации на света и на реалността, но и на възможното противодействие и надежда са идеи, които особено днес е наистина важно да се дискутират смело. Точно толкова смели са и произведенията на известната българска художничка Текла Алексиева, които тя рисува за книги от международната научна фантастика, част от „Библиотека Галактика“. Поредицата се превръща в културен и социален феномен, а публиката на „Литературни срещи“ ще прекара три дни сред тези изключителни произведения, част от изложбата „Фантастичните светове на Текла Алексиева“.

Фестивалът ще започне на 23 април от 18:30 ч. с трима нашумели автори – Благой Иванов (писател и кинокритик), Емил Минчев (преводач и писател) и Александър Стоянов (историк и преподавател). В дискусията „Жанрът като метафорично огледало на социални и политически процеси“ те ще разговарят за това как чрез фантастичното можем да облечем реалността в атрактивни одежди – одежди, под които да скрием истини за света, за нашата история, за геополитическите конфликти и за съвременността ни.

След разговора за жанровото изкуство точно в 20:00 ч. ще започне и една от най-очакваните срещи на тазгодишното издание на фестивала – тази със Саяка Мурата. Неин модератор ще бъде литературоведа и преподавател Дарин Тенев. Саяка Мурата e носителка е на някои от най-престижните японски литературни отличия. От роман ѝ „Жената конбини“ има продадени повече от 3,1 милион екземпляра в целия свят. Мурата е обявена за авторка на „Бъдещето на новото писане“ от списание Freeman. През 2016 г. влиза в класацията на японското издание на сп. „Vogue“ за „Жена на годината“. На български са преведени книгите ѝ „Земляни“ (превод Надeжда Розова) и „Жената комбини“ (превод Маргарита Укегава), издадени от издателство „Колибри“. Театрална версия на романа е в репертоара на Народния театър „Иван Вазов“ от края на януари. Режисьор на спектакъла е Марий Росен, участват Боряна Йовчева и Александър Тонев.

Всяка година в програмата на „Литературни срещи“ е включен разговор, свързан с различни литературни и философски аспекти на темата на фестивала. Тази дискусия в десетото издание ще бъде на 24 април от 18:30 ч. „Новото човешко: произход, употреби, бъдеще“ е с участието на писателя и преводач Владимир Полеганов, юриста и философ Стоян Ставру и писателя и философ Тодор П. Тодоров. Модератор ще бъде Александър Попов, който е изследовател в областта на компютърната лингвистика, изкуствения интелект и литературната теория.

Вечерта ще продължи в 20:30 ч. с „Поезията като съпротива – четене на съвременни български поети“, в което ще участват Йордан Ефтимов, Яна Букова, Димитър Кенаров и Мария Калинова. Водещ на събитието ще бъде литературоведката Ани Бурова.

Програмата на 25 април е най-интензивна. Тя ще включи четири събития, които ще започнат още от 14:30 ч. Първото от тях ще бъде разговорът „Дистопиите в българската литература“ с участието на български писатели Георги Тенев, Димана Трънкова, Петър Денчев, Радослав Бимбалов, чието творчество включва гранични жанрови форми, литературни светове, които описват възможните реалности с дистопични нюанси. Модератор на дискусията ще бъде журналистът, философ и преподавател Николай Колев.

От 16:30 ч. програмата на фестивала продължава с още българска литература, но този път акцент няма да са нови заглавия, а обратно – очаква ни представяне на отдавна издадени книги, които вече имат своя литературен път и опит на публиката. И тъй като значимите книги не са такива само в момента на своето издаване, в миналото издание на фестивала писателката Яна Букова предложи първото подобно събитие, което нарече „Втора премиера“. Тази година изборът е поверен на литературоведите проф. Миглена Николчина, Чавдар Парушев и Николай Генов, които ще представят две заглавия: „Интра“ (1989 г.) на философката Недялка Михова, както и романа „Другият сън“ (2016 г.) от Владимир Полеганов.

Точно преди разговора с ирландския писател Пол Линч, публиката на „Литературни срещи“ ще присъства на перформативното четене на българска актриса Снежина Петрова. Създаден специално за събитието, този, буквално, неповторим пърформанс върху „Пророческа песен“ ще ни изправи пред фрагменти от романа на Пол Линч, който му донесе и награда „Букър“ през 2023 г. На български той звучи изящно и благодарение на превода на Иглика Василева. Книгата е издадена от „Лист“. Перформативно четене на Снежина Петрова ще започне в 18:00 ч. и точно час по-късно на сцената на „Литературни срещи“ ще се качи самия Пол Линч, чието представяне ще закрие десетото издание на фестивала.

Пол Линч е сравняван с литературни величия като Уилям Фокнър, Кормак Маккарти, Шеймъс Хийни и Самюъл Бекет, творчеството му е силно разпознаваемо с поетичния си стил и емоционална интензивност. Неговите романи са превеждани на над 40 езика. Той получава „Букър“ за своя пети роман „Пророческа песен“. Книгата е номинирана и за няколко престижни международни награди, сред които Литературната награда на Дъблин, италианската награда „Стрега“ и за американската – Kirkus. Разговорът с Пол Линч ще бъде воден от литературния теоретик, критик, преподавател и преводач Димитър Камбуров.

Встрани от публичните събития остават два особено важни компонента от фестивала. На 26 април от 13:00 до 15:00 ч. за първи път фондация „Прочети София“ ще организира уъркшоп за младежи. Той ще бъде посветен на темата на събитието – „Дистопии и съпротива“, която участниците ще дискутират през литературата и предложени от тях книги, заедно с писателя, преводач, сценарист и преподавател Владимир Полеганов.

Още преди началото на официалната част от фестивала ще започне професионалната програма Mind the Literature, която се провежда за втора поредна година. Нейната цел е все повече да разшири диалога за нуждата и значението на литературните събития и фестивали за самата литература, за писателите и публиката. В обмена на опит и няколкодневни дискусии ще се включат фестивални директори и литературни мениджъри от България, Полша, Румъния, Шотландия, Германия, Словения, Белгия. Mind the Literature ще се проведе от 22 до 24 април в Къща за литература и превод, Щрак и Credo Bonum.

Визуална идентичност на фестивала: Studio Frank. „Литературни срещи 2026“ се организират от фондация „Прочети София“. Събитието се реализира с финансовата подкрепата на Национален фонд „Култура“, Столична община и Министерство на културата.