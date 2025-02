Пианистът Емануил Иванов свири петте клавирни концерта на Бетовен в The Beethoven Project

Един солист, 3 вечери, 5 концерта – фестивалът „Алегра“ представя от 9 до 12 февруари във Военния клуб в София The Beethoven Project със солист – пианиста Емануил Иванов. Това е събитие, което е едновременно провокация и удоволствие, както за музикантите, така и за публиката, защото талантливият български музикант ще изпълни петте клавирни концерта на Бетовен. „Бетовен се намира в края на класическата и в началото на романтичната музика и в тези концерти ние виждаме развитието му, защото той е бил един виртуоз, който се е изразявал чрез тях и ако сравним характера на първия и на петия, минавайки през всички останали, виждаме развитието му, както на партията на пианото, така и на оркестрацията. Това е и любопитното в рамките на три дни да дойдат хората и да видят как този гигант на класическата музика се е развил като инструменталист, как се е развил в мисленето си и в своята композицията.“ – казва в интервю за Jazz FM контрабасистът Петър Найденов, артистичен директор на фестивала „Алегра“, и допълва: „Аз бих искал да наклоним прожектора към Емануил Иванова. Искам дебело да подчертая какъв подвиг прави той. Да изсвириш в рамките на три дни всички тези 5 концерта и да можеш емоционално да превключиш от единия към другия, да можеш да превключиш от камерното изпълнение към солист на симфоничен оркестър, това го превръща в звездата на шоуто.“ Цялото интервю на Таня Иванова със създателите на „Алегра“ - Мария Абрашева и нейния брат – Петър Найденов, може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Програма на The Beethoven Project:

9 февруари - Концерт за пиано N1 и N3

10 февруари - Концерт за пиано N2 и N4 , акомпанира Струнен квинтет на Опера Цюрих

12 февруари - Концерт за пиано N 5 Императорски ще бъде акомпаниран от Фестивален оркестър „Алегра“ с диригент Николас Паскѐ