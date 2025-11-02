Петко Бонев за „Аладин“ на Държавна опера – Варна: „Горд и удовлетворен съм от бижуто, което сътворихме“

„Горд и удовлетворен съм от това, което сме свършили досега, от това бижу, което сме направили. Наистина с голямо удоволствие подготвихме гостуването в София. Трябваше да минем през тези два спектакъла във Варна, защото постановката не беше играна от лятото.“ – сподели вълнението си в студиото на Jazz FM режисьорът Петко Бонев. „Аладин“ на Държавна опера – Варна гледаме на 2 ноември от 19 ч. в Зала 1 на НДК.

Така децата отново ще бъдат в контакт със стойностното изкуство, а малки и големи ще мечтаят заедно и ще се радват на сбъдването на любовта. Интересът към спектакъла е огромен, бързо свършиха билетите както за Варна, така и за София. „Повечето от децата знаят за какво става въпрос, знаят отделни реплики, вълнуват се като ги чуят на сцената, дори ги повтарят след артистите. От друга страна родителите – майки и бащи, а също и баби и дядовци харесват музиката. И се получава симбиоза между тези две възрасти, която избухва в някои моменти в изключителни аплодисменти. За мен това е голямо удовлетворение. Дори на последния спектакъл, когато Жасмин целува по бузката Аладин, той казва: „Да, да, тя се влюбва в мен!“ И дечицата от залата се провикват: „Да, влюби се!“. И после, когато идва Джафар, едно дете го предупреждава: „Не, не отивай натам!“ –разказва Петко Бонев как децата помагат на героите. Въздействието е силно върху малки и големи. „Един родител беше написал съобщение, че наистина след спектакъла изпитваме изключително голямо семейно удовлетворение и възторг от това, което сме видели. Като прочетох „семейно“, това за мен е достатъчно.“ – удовлетворен е Петко Бонев от ефекта на продукцията.

По партитурата той работи със Страцимир Павлов, а за изпълнители подбира много добри певци и актьори. „Като се събрахме след кастинга, прецених, че наистина те ще го направят. Тук трябват комплексни качества, нужни са много движение, много хубаво пеене, има много голяма умора по време на спектакъла, която трябва да задържиш в себе си и да не ти се вдигне въздуха нагоре, за да не можеш да кажеш нищо, а да го държиш долу, за да пееш и да говориш както трябва. Тези актьори направиха така, че да повярвам, че това ще стане. И наистина то стана за пореден път. Стана, защото всички са много добри.“ – подчертава Петко Бонев.

За да се подготви за ролята си актьорът Георги Георгиев е взимал уроци по пеене. До него като Жасмин е Валерия Василенко. „Това талантливо младо момиче израсна пред мен първо с „Красавицата и звяра“ и сега вече прави трета централна роля. Изключителен талант!“ – описва поредната звезда на спектакъла режисьорът. От Варненския куклен театър са Даниел Добрев и баща му – Красимир Добрев, както и Боян Стоянов. В ролята на Джафар е познатият от екрана на bTV влогър Боян Тодоров, участвал в „Кой да знае“, а Калоян Николов е финалист от „Гласът на България“. „Елия Тодорова е прекрасно момиче, пее много хубаво. Каквото и да ѝ кажа да направи по ролята, не го повтарям. Тя веднага го хваща и го прави така, както искам, дори по-добре. Така че Ели е с мен и ще бъде с мен в бъдещи наши продукции.“ – споделя възхищението си Петко Бонев. В творческия екип са хореографът Анна Пампулова, сценографът Ася Стоименова, както и Лора Руневска – 3D мапинг. „Як отбор сме. Вече правим шест, седем постановки заедно. Много, много не говорим и просто се разбираме. Като се погледнем, всичко става лесно, ефектно и се получава. Това въздейства върху публиката.“ – казва за сплотения екип Петко Бонев.

Мюзикълът е сценичната форма, която има най-много почитатели – с корени в класическата музика, но с език, близък до хората, и с много романтика. Това е преживяване, което приканва да бъде споделено, с което всеки може да се олицетвори и в което да намери връзка с живота. Подходът на Петко Бонев е за условен реализъм, в който нещата се представят естествено с похватите на музикалния театър. Той дава за пример любовната сцена от „Аладин“, в която песента A Whole New World актьорите изпълняват, летейки на вълшебно килимче. И всички политаме на крилете на любовта.

Следващият поставен от него мюзикъл ще има премиера на 10 декември на сцената на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново. „Нещо изключително се получава! Това действа – тази музика действа, тази драматургия действа. Граф Дракула е много близък до нашата история, има връзка с българска историческа личност – цар Иван Шишман, с Шумен и Русе. Част от действието се развива в хотел „Одесос“ във Варна… Това много ме привлича. Действаме и работя с голямо удоволствие.“

Напролет след няколко години на сцената и половингодишна пауза ще бъде възстановен мюзикълът „Красавицата и Звярът“. От неговите постановки продължава да се играе „Цар Лъв“, а след „Сватбата на Фигаро“ и „Дон Жуан“ му предстои ново оперно заглавие в МДТ „Константин Кисимов“.