Петър Терзиев с премиера в София като лидер на квартет и в съвместна изява със своите преподаватели в Барселона на „Джаз под звездите на Деветашкото плато“

Младият вокалист Петър Терзиев излиза на сцената за първи път като лидер на квартет. Джаз стандарти и авторска пиеса той ще представи със Станислав Арабаджиев, Димитър Карамфилов и Васил Вутев довечера от 21 ч. в бар Singles. Проектът е продължение на подготовката му със Станислав Арабаджиев за кандидатстване в консерваторията в Барселона. В края на първи курс упражненията прерастват в концерт.

В момента Петър Терзиев учи в Испания при вокалистката Карме Канела и китариста Жуан Мунне. Те имат общо дуо и ще гостуват на „Джаз под звездите на Деветашкото плато“ на 29 юни. Тогава двамата гости ще се съберат за изпълнения и с български музиканти, а Петър Терзиев ще музицира с тях.

Снимка: Светослав Николов