Петър Славов преди завръщането си за изяви у нас: „В момента в България средата е чудесна за млади музиканти.“

Петър Славов - един от най-успешните български джаз музиканти с международна кариера, се завръща в родината си за участие в Plovdiv Jazz Fest и за концерт в Sofia Live Club на 26 март заедно с китаристите Майк и Лени Стърн, саксофониста Владимир Кърпаров и барабаниста Стоян Янкулов – Стунджи. В първото пролетно издание на Plovdiv Jazz Fest, което ще се проведе между 21 и 25 март, Петър Славов ще бъде един от звездните ментори, който ще ръководи майсторски клас наред с вокалистите Гретчен Парлато и Давид Линкс, пианиста Тейлър Айгсти, както и китаристите Майк Стърн и Лени Стърн. Подробности за събитието ще откриете тук.

С Петър Славов разговаряме, дни преди участието му в пролетния Plovdiv Jazz Fest. На въпроса има ли идея как ще премине уъркшопа той обяснява: „Аз имам някаква бегла представа от това как ще го структурирам, но естествено зависи от участниците и от техните интереси и ниво. Иска ми се да не е само за басисти, макар че очевидно на басистите ще им е най-интересно. Предполагам, че най-много мога да дам именно на тях, но ми се иска да е за всякакви инструменталисти, защото всъщност с годините започвам да се убеждавам, че е много по-важно какво мнение имат за теб хората, които свирят на други инструменти и които свирят с теб, а не хората, които свирят на същия инструмент като теб. Така че ще ми е много интересно да работя с барабанисти и с пианисти, с духачи и певци, защото всъщност, ако говорим чисто професионално, хората, които свирят на други инструменти, могат да ти дадат по-добра обратна връзка за това какво ти липсва като музикант, като ансамблов играч, от една страна, и, от друга страна, това са хората, които обикновено те наемат. Сега вече говорим за чисто практически професионални неща. Хората, които те наемат, няма да са други басисти, а ще са пианисти, барабанисти, певци, духачи и т.н. Така че мисля, че ще е полезно за абсолютно всякакъв вид инструменталисти, както и за вокалисти. Разбира се, ще говорим и за баса. С годините съм си изградил стратегии за това как човек да си структурира дневната рутина, как да се упражнява, как да мисли, върху какво да работи и как да намира непрекъснато вдъхновение, което е много важно в нашия бизнес. Този тип събития обикновено са гъвкави, не са точно лекции, а са по-интерактивни, защото така е по-интересно и се получават по-добри резултати. Така че зависи главно от младите музиканти, които ще са наоколо и които ще дойдат.“

В интервюто за Jazz FM Петър Славов откроява промяната на музикалната среда у нас. „В България в момента средата е чудесна - има много млади музиканти, които са на високо ниво. Различно е от ситуацията, когато аз бях млад музикант. Тогава бяхме няколко човека и свирехме само помежду си. Сега моето поколение израсна и тези, които са в България, дават много добър пример и увличат по-младите. Някои ходят да учат в чужбина, връщат се и така вече България е по-отворена към нормалния свят. И някак си има един обмен, който преди го нямаше. Но каквато и да е главната причина или причините, в момента в България средата е чудесна за млади музиканти и аз съм щастлив, че има толкова много млади музиканти, които са на прав път и мислят по правилен начин, звучат добре и свирят много хубаво.“ – казва басистът и допълва: „Никога не ми се е случвало в България да има някой, който да свири много добре, а аз да не го познавам. Сега вече няколко пъти се случват такива неща. Чувствам се все едно съм в Ню Йорк, така че това е много хубаво.“

По време на пролетното издание на Plovdiv Jazz Fest ще има интересно и вдъхновяващо взаимодействие между младите таланти и гостите от чужбина, които ще влязат в ролята на ментори и преподаватели. Тази идея на организаторите Петър Славов коментира така: „Това е страхотна формула и много се радвам. Plovdiv Jazz Fest винаги е напред, винаги идеите са страхотни, така че е чудесно, че ще имаме възможност да смесим имената на по-утвърдените музиканти с по-младите музиканти. И мисля, че от това по-хубаво няма.“

Неотдавна по идея на Plovdiv Jazz Fest в Ню Йорк се срещнаха Петър Славов и китаристът Майк Стърн. Освен публиката в Пловдив в края на март възможност да ги чуят на живо ще имат и почитателите им в столицата. Концертът ще се проведе на 26 април в Sofia Live Club. В събитието ще се включат още съпругата на Майк Стърн – китаристката Лени Стърн, както и други двама от най-ярките български джаз музиканти – саксофониста Владимир Кърпаров и барабаниста Стоян Янкулов – Стунджи.

За срещата си в Ню Йорк с Майк Стърн Петър Славов разказва: „Аз съм толкова щастлив, че това събитие и този фестивал ми дават възможност да се събера с този човек. Той е един от нашите герои, от хората, които сме гледали по телевизията и за когото сме чели в пресата. Слушал съм го на живо няколко пъти, но никога досега не съм имал честта да свиря с него. Видяхме се в Ню Йорк, посвирихме и беше много хубаво, непринудено, джазово и по американски. Разбрахме горе-долу каква ще е посоката на свиренето ни и сега нямам търпение за концерта в София със Стунджи и Владко Кърпаров.“ По отношение на програмата, която ще изпълнят, басистът разкрива: „Ще е доста свободно. Ще е смесица от няколко негови композиции, няколко пиеси на Лени Стърн, може би някакъв прочит на няколко по-стари парчета.“

Целия разговор на Таня Иванова с Петър Славов може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

