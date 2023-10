Първи коледен албум в кариера от над шест десетилетия: в Christmas Шер пее нови танцувални хитове и в дует със Стиви Уондър, Майкъл Бубле, Дарлийн Лав и Синди Лопър

Шер издава първи коледен албум. Christmas е и нейният първи студиен от пет години насам, както и първият ѝ с нов оригинален материал за последното десетилетие. Пилотен сингъл е поп песента в неустоимо танцово настроение DJ Play A Christmas Song. Но специалните гости и някои от другите заглавия обещават величествено изживяване за любителите на традиционния поп звук с основи в джаз и соул музиката. Сред дуетните партньори на Шер са Стиви Уондър, Майкъл Бубле, Дарлийн Лав и Синди Лопър. Това са първи дуети, които Шер издава в албум, а репертоарът заобикаля отдалеч обичайните клишета.

„Никога не казвам това за собствените си албуми, но наистина се гордея с този. Това е един от най-невероятните моменти в моята кариера.“ – възторжено коментира Шер поредното си постижение. Така тя засилва нетърпеливото очакване на премиерната дата – 20 октомври. В продължаваща шесто десетилетие кариера вокалистката има над 100 милиона продадени албума и във всяко десетилетие от 60-те насам – поне по един сингъл под номер 1 в класациите на „Билборд“, участвала е в многобройни филми и е носителка на „Оскар“, „Еми“, „Грами“ и три „Златни глобуса“.

От 20 октомври Christmas ще бъде достъпен в дигиталните платформи тук: Cher - DJ Play A Christmas Song

„Нямах никакво намерение да правя коледен албум. Но от „Уорнър“ ми предложиха тази идея. Поставих единственото условие – аз да решавам всичко, да направя това, което чувствам. Те с удоволствие ми позволиха.“ – разказва Шер пред „Билборд“. Компанията не съжалява за взетото решение. Когато през лятото започват да пристигат готовите песни, ръководството е впечатлено. „Почувствах вълнението и радостта на коледните празници шест месеца по-рано. Качество от първия до последния звук. Шер направи не просто коледен албум, а невероятен коледен албум, който съперничи на най-великите на всички времена и достойно стои до тях.“ – казва президентът и главен оперативен директор на „Уорнър рекърдс“ Том Корсън.

В Christmas единственото обичайно е заглавието. Но и то въплъщава характера на Шер – категорично да заяви индивидуалността си. Първи сингъл е песен, типично в облика на нейното творчество – да отчита актуалните тенденции, да застане начело и да определи тяхното развитие. В DJ Play a Christmas Song се чуват коледните звънчета, но настроението ѝ бързо ни пренася в нощните клубове на танци до забрава. Тя е написана от Сара Хъдсън и нейния екип. Авторката е името зад хитове на Дуа Липа и Кейти Пери, а Шер има лична връзка с нея. „Познавам баща ѝ Марк Хъдсън от хиляда години. Но дори не знаех, че дъщеря му е станала автор на песни като него. За първи път я видях, когато бе на три годинки, и да работя с нея сега бе голямо вълнение.“

От същия екип са още две песни – Angels in the Snow и Drop Top Sleigh Ride. Четвърто оригинално заглавие в албума е песента в блус звучене I Like Christmas. Шер е категорична в своята оценка: „Те не са коледни коледни песни, а просто страхотни песни. Не го казвам случайно, защото почти никога не харесвам това, което правя. Имам много високи критерии и тези песни отговарят на тях, а всеки, който ги чуе, се влюбва в тях. Това ме прави щастлива.“

Класиките тук са малко – Santa Baby, Run Rudolph Run, Please Come Home For Christmas. Сътрудничествата изразяват усещането на Шер за творческа близост и дълбока емоционална връзка и отново ни отправят към безвремието на великите песни. Със Стиви Уондър Шер записва неговата песен от 1967 г. What Christmas Means to Me. „Всеки път, когато чуя нейната хармония, все едно отново съм тийнейджър. За мен е сбъдната мечта да запиша тази песен със Стиви.“ – казва Шер.

През 2018 г. към същата песен се обърна Джон Леджънд и я пресъздаде в сътрудничество със Стиви Уондър в албума и празничното си телевизионно шоу A Legendary Christmas.

С Майкъл Бубле тя пресъздава неговия хит от 2005 г. Home, със Синди Лопър пее в Put a Little Holiday in Your Heart, а с рапъра Тайга – в една от новите песни – Drop Top Sleigh Ride.

Много емоционална е срещата на Шер с Дарлийн Лав. Двете са отново заедно в песента Christmas (Baby Please Come Home), която записват преди 60 години. Тя е за албума на Дарлийн Лав A Christmas Gift to You, продуциран от новатора Фил Спектър. Тогава Шер е на 17 години и пее беквокалите. На турнето ѝ Heart of Stone през 1989 г. и 1990 г. пък Дарлийн Лав е неин беквокалист. В работния процес тя записва две версии – едната като основен вокал, а другата – като беквокал. Във финалното оформянето на песента Шер използва и единия, и другия запис, като в кулминациите двете пеят в дует. Така освен че най-накрая двете са с равностойни роли, те постигат по нов начин концепцията на Фил Спектър за непробиваемата „стена от звук“. „Всички ще бъдат шокирани и изненадани, защото песента стана невероятно хубава.“ – категорична е Дарлийн Лав, завърнала се на 82-годишна възраст към оригинала, който е изпяла като 22-годишна девойка. „Да пея с теб – една от най-великите вокалистки – е сбъднало се чудо! Само помисли – бях на 17 години, когато изпях беквокалите в тази твоя песен. И все още благоговея пред теб. Сега затворихме кръга.“ – обръща се към Дарлийн Лав Шер от обложката на албума.

Излизащият от Warner Records албум Christmas на Шер се разпространява в България от „Орфей мюзик“.