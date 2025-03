От преподавателите в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ Стефка Оникян и Весела Морова към студентите Яна Бостанджиева и Дария Боева: знание, вдъхновение, окриление

Суинг стандарти, боса нова, български произведения от Емил Георгиев („Синя вечер“) и от Росен Кукошаров („Черна котка“), класики на Бет Харт, Чик Къриа, Стинг, песен от филма „Книга за джунглата“ и от репертоара на The Swingles – студенти по поп и джаз пеене на проф. д-р Стефка Оникян и на Весела Морова в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще пеят с бенд на живо тази вечер от 20 ч. в Swingin’ Hall.

Снимка: Светослав Николов

„Ролята на педагога е да държи ниво, да търси у децата възможност те да развият своите артистични качества, да има фраза, да има музика!“ – казва по Jazz FM Стефка Оникян. Весела Морова е била нейна студентка, а сега освен голямо име в съвременния ни джаз, е хоноруван преподавател в академията: „Много ми е важно да работя с тях като гласове, правим много упражнения. Джаз фраза, скат, английски език – има много, много работа. Нашата роля е да им дадем инструментите, с които те да развият уменията си.“

„Всеки ден откривам вдъхновение в преподаването на Весела. Тя е музикант във всяко отношение. Аз съм на границата между перфекционизма и удоволствието, което откривам в нашите часове.“ – благодари на своята преподавателка студентката Яна Бостанджиева. Стефка Оникян е вдъхновение за студентката Дария Боева: „Чувствам се окрилена, защото някой вижда искрицата в мен, истинското, подкрепя ме и ми дава шанс това да излезе навън.“

В групата за концерта тази вечер са Йоанна Цветкова, Милен Кукошаров, Ивайло Манев, Мартин Стоянов и Александрос Красидис.