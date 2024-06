От 27 до 29 юни – 13-о издание на Балканския винен фестивал. „Да си в компанията на близки хора в топла софийска вечер и да се наслаждаваш на чаша вино и вкусна храна – какво по хубаво!“ – покани ни организаторът Галина Нифору.

Вина от цял свят, джаз и вкусна храна на 13-ото издание на Балканския винен фестивал. „Посетителите ще могат да опитат наградените вина от преминалия преди две седмици най-силен до този момент Балкански винен конкурс. Приканвам всички към Златната шатра, където ще открият 14 вина от Балканския полуостров и две гостуващи вина от Грузия. Там и на всички останали шатри ще има интересни срещи с винопроизводителите. Всички любители на виното ще научат повече директно от източника. Това са много хубави, емоционални срещи, които предстоят. Когато си в компанията на близки хора в топла софийска вечер и се наслаждаваш на чаша вино и вкусна храна – какво по хубаво!“ – покани ни организаторът Галина Нифору. Балканският винен фестивал се провежда под егидата на Кмета на Столична община. Jazz FM e медиен партньор. Подробности за фестивала на неговия сайт тук.

В коментар за виното като отправна точка към опознаването на непознати до момента кътчета от страната Галина Нифору открои, че повечето изби вече предлагат винен туризъм на много високо ниво: „През последните години този сектор се разви много добре. Няма по-добро опознаване на даден регион от това човек да се потопи в атмосферата, включително с вината, и да си създаде обща картина. А всички знаем, че споменът, когато човек е вложил емоция, е много дълбок. Опитаните на място вина оставят добри впечатления. При нас всеки от производителите е подготвил изненади на своя щанд.“

Така виното се превръща в цялостно преживяване. Какви са съвременните тенденции? „По-младите хора предпочитат по-нискоалкохолни вина. Дори има тенденция за безалкохолни вина. Налагат се натуралните, органичните и дори биодинамичните вина. България е сред водещите страни по производство на органично грозде и органични вина. 11 % от произвежданото в България вино е органично. Всички тези тенденции са откроени и на самия фестивал.“ – посочи Галина Нифору.

Фестивалът тази година ни посреща със зона, свободна за домашни любимци, с творческа сцена, отново с музикални изяви… „Тази година имаме няколко артисти, които предлагат продукти, свързани с виното. Единият от тези творци представя произведения от използвани бутилки, които са невероятно красиви. Те могат да служат са подноси, за украшения в градината. Тъй като фестивалът е устойчив, повечето изразходвани бутилки ще дадем на този артист, а другите ще отидат за рециклиране. За мен е много важна музиката. Диджей Теодора ще пуска джаз музика от всички балкански държави. Фестивалът ще бъде закрит от квартет на Велека Цанкова от 20 ч. на 29 юни. С нея ще преминем през различни периоди на джаза – класически световен и съвременен български, боса нова и много други.“

Балканският винен фестивал се провежда на площада пред НДК до Билетния център и е с работно време:

четвъртък от 17:30 ч. до 22:30 ч.

петък от 17:30 ч. до 22:30 ч.

събота от 13 ч. до 22 ч.

Билети могат да се закупят от мрежите на Eventim и EasyPay, както и от билетната каса на фестивала. Билети се продават за един, за два и за трите дни.