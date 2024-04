Опознаваме афрокубинските ритми от извора с Роландо Салгадо Паласио: „Когато един музикант се обогати с кубинските ритми, ще се превърне в музикално чудовище“

Един от най-значимите кубински перкусионисти Роландо Салгадо Паласио е в България за поредица от работилници, за записи и концерти с български музиканти по покана на фондация „Вирул“ в проект, финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване“. Инициатор е перкусионистът Георги Попов, страстен любител на афрокубинските ритми. „Поканата дойде по естествен начин след пътешествие до Куба, което предприех преди 5 години. Отидох там да почерпя знание от извора. Имах големия късмет да се запозная с големия Роландо Салгадо Паласио. Един месец прекарахме в интензивни уроци. Един ден след обяда му казах, че ще е много хубаво да дойде в България и да има и други като мен да се научат по-добре да свирят на афрокубински перкусии.“ – разказа Георги Попов в студиото на Jazz FM.

Снимка: Светослав Николов

Роландо Салгадо Паласио е у нас от десет дни и вече направи в „Биг банда студио“ записите на пет пиеси, четири от които са придружени от видеоклипове. Една от тях е от българския фолклор, преаранжирана в афрокубински ритъм. Другите четири са по музика на Даниеле Феббо. Пиесите и видеата ще бъдат представени на концерт в Singles на 7 май от 20 ч. с участието още на Тодор Бакърджиев – тромпет, Юлиан Стоичков – тенор саксофон и флейта, и Илко Градев – акордеон и клавир.

Снимка: Светослав Николов

Преди това кубинският музикант провежда поредица от работилници за афрокубинската перкусия и за кубинската музика на 29 и 30 април и 1 май в Националния студентски дом. Предназначени за любители и професионалисти, в работилниците могат да се включат музиканти с разнообразни интереси. На 8 май от 14 ч. той ще проведе майсторски клас в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ по покана на преподавателя там проф. Христо Йоцов. Същата вечер Роландо Салгадо Паласио и Георги Попов ще имат концерт в „Рок бар 158“ с Николета Хайтова квартет с Илко Градев и Влади Михайлов, а на 9 май в „Хомс“ на сцената излизат и Михаил Филипов, Мартин Ташев, Боби Петров, Мартин Велев и вероятно и Димитър Стоев.

Снимка: Светослав Николов

Свързваме кубинската музика с жизнерадостта и празнуването на живота. В творчеството на Роландо Салгадо Паласио това чувство е особено отчетливо. Какъв е ритъмът на живота? „Много съм мотивиран, заради това, че има човек като Марио Балса – създателя на латино джаза. Куба е първата страна от Централна и Латинска Америка, в която класическата музика от Европа прониква през 1640 г. Французите донесоха органа, а ние го съчетахме с африканските ритми и ритмите, създаден в самата Куба. Това ни дава идентичност. В робството тогава хората са имали единствено пространството да правят музика, за да забравят за мъката. Това довежда до Куба днес със своето място в света като създател на толкова много музика. Затова казваме, че сме музикална вселена.“ – описа в интервю по Jazz FM процесите от последните близо 400 години Роландо Салгадо Паласио.

Снимка: Светослав Николов

Той разказа, че именно заради това кубинците днес искат повече да учат класическа музика в Европа, отколкото друга музика в САЩ. Двамата с Георги Попов направиха в студиото ни демонстрации с кубински перкусии, а техен ученик в паузата на интервюто стана колегата Георги Митов, който превеждаше в разговора и участваше в него.

Снимка: Светослав Николов

Роландо Салгадо Паласио е известен и от своята работа с две ключови кубински групи. „В моята музикална кариера бе много важно да съм част от Afro-Cuban All Stars, заедно с музикантите, които основаха Buena Vista Social Club. В този проект се събраха музиканти, които идват от 40-те години на миналия век, и от новото поколение. С нас бяха и Рай Кудър, който записа първия албум на Buena Vista Social Club, Раул Гутиерес – голям саксофонист от Чили, английски музиканти, френски певец. Свирихме в най-големите концертни зали разнообразен репертоар с оркестрации от 90 % класическа музика, пренастроена към нашите ритми. Така европейците отново си припомниха голямата сила на кубинската музика. От това се получи големият успех, така влязохме в САЩ и американската публика изцяло припозна нашата музика. Отново бяхме с много голямо значение в света на музиката. Дори туризмът на Куба получи огромен тласък точно заради двете групи. Бях свидетел на моменти, когато европейската публика плачеше, виждайки възрастните изпълнители на по 80 години като Ибраим Ферер, Омара Портуондо и други.“

Снимка: Светослав Николов

Връзката на кубинския музикант с България датира от неговото детство. Зад ъгъла живее българско семейство, а със сина Павел те са съученици и приятели. Това е третото идване на Роландо Салгадо Паласио в България. „Ако сме успели да направим оркестър с българи и кубинци, това е истински успех, защото ще бъде чудесно за много музиканти.“ – каза той и изрази възхищението си от работата и с още двама български творци – Весела Морова и Калин Жечев. „Когато един музикант се обогати с кубинските ритми, ще се превърне в музикално чудовище.“ – с тези думи ни прикани той да открием още в себе си, общувайки с нова култура.