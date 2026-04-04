Октет „Остохарпис“ със Симфониета Шумен: „Арфата е все по-видима на сцената ни; звучи не само в класическата, но и във филмовата музика и джаза“

Пред очите ни се сбъдва мечтата на д-р Кохар Андонян звукът на арфата да присъства навсякъде около нас. Преди няколко месеца октетът „Октохарпис“ изпълни до краен предел Зала 3 на НДК, а сега вече е със Симфониета Шумен в концертна програма, препълнила завчера залата на НЧ „Добри Войников – 1856“ в Шумен. Тази вечер от 19 ч. музикантите излизат пред столичната публика в Централния военен клуб. Аранжиментите на произведенията са направени от диригента Славил Димитров – директор на Симфониета Шумен, преподавател в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, ръководител на Младежка филхармония „София“ и Младежката хорова капела към учебното заведение. „Имам амбицията арфата да е толкова слушан инструмент, колкото пианото, цигулката, виолончелото. Това все повече става реалност и аз съм изключително щастлива.“ – коментира по Jazz FM д-р Кохар Андонян.

Мекият и топъл тон на арфата ще чуем в произведения от различни периоди от музикалната култура и от много композитори, сред които е шуменецът Панчо Владигеров. Началото е с Барок – „Пасхалия“ от Хендел, преминава се през Григ, за да се достигне до знакови арфови композитори с творби като „Барок фламенко“ и „Рагтайм“. „Имаме плеяда от прекрасни композитори, които са писали за самия инструмент, а маестро Славил Димитров е направил уникални аранжименти. На първата репетиция останахме възхитени и осъзнахме, че октетът звучи по различен начин от всякога досега.“ – много е щастлива д-р Андонян.

Билети се продават предварително онлайн, както и на място в залата. С намалена цена – по 10 евро – са тези за пенсионери и ученици. Организаторите вече мислят за национално турне, защото арфата е показана във всички аспекти и възможности. „Тя все повече навлиза в различни жанрове – не само в класическата музика, има я навсякъде – и в джаза, и във филмовата музика.“ – посочва д-р Андонян. Една от нейните възпитанички в НМУ – Яна Георгиева – категорична се е ориентирала към джаза. Тя участва в майсторския клас по импровизация на проф. Ангел Заберски в НБУ. „Децата имат програма в училище, но аз съм преподавател, който е отворен към всички жанрове – към популярната музика и към джаза. Яна Георгиева, която иска да е джаз арфистка, вече прави чудеса. Наскоро имаше концерт под ръководството на Ангел Заберски и доказа, че е много добра.“ – горда е с постиженията на Яна Георгиева нейната преподавателка.

Д-р Кохар Андонян води октета заедно с Лили Стоева, а останалите шестима членове са ученици в НМУ „Любомир Пипков“: Никол Самарева, Божанка Божилова, Гергана Николова, Яна Георгиева, Натали Михайлова и Габриела Орозки. „Всеки когото попитате, ще каже за нас, че сме едно голямо семейство. Много държа да сме сплотени, да правим всичко заедно. Ние насочваме децата, но и слушаме техните идеи. Създадох октета с идеята той да просъществува и да има наследственост. Децата завършват, идват следващите. Много е хубаво да твориш рамо до рамо с учениците си. Те имат много интересни идеи и желания. Опитваме се да направим това събиране ученик – преподавател. Много е вдъхновяващо за нас с Лили да бъдем рамо до рамо с тях.“

Във все по-широкото присъствие на арфата на нашата сцена на 6 април от 19 ч. в Зала 3 на НДК в първия концерт от пролетното издание на Салона на изкуствата на НДК ще слушаме Александър Болдачов. Той ще покаже арфата от барок до рок – програмата започва с Бах и преминава през „Бийтълс“, за да стигне до „Скорпиънс“ и „Нирвана“.