Новото издание на Wide Art Forum засяга теми като изкуствен интелект, свободата в творчеството и пресечните точки между джаза и съвременното изкуство

На 22 февруари (събота) в „Топлоцентрала“ ще се проведе третото издание на Wide Art Forum – събитие, което по един смислен, изненадващ и провокативен начин разширява представите ни за изкуство. Организатори на форума са Теодора Константинова и Радослав Механджийски - изкуствоведи, куратори, създатели на Art & Culture Today и партньори на „София диша“ в реализирането на Sofia Art Fair.

„Wide Art Forum е следващ проект на нашата основна организация Art & Culture Today, която създадохме през 2016 г. с мисията да разширяваме публиките за съвременно изкуство. Правим го с образователна цел и най-вече с мисията да окриляваме, вдъхновяваме и да даваме ключ към нови знания, свързани с темите от най-актуалното в света на съвременното изкуство. А тези, които са любопитни, сами ще продължат да изследват нататък.“ – казва Теодора Константинова в интервю за Jazz FM и разкрива още: „Wide Art Forum е мултидисциплинарен форум с фокус съвременно изкуство, осъществява се предимно с мисията да разширява понятията за това какво е изкуство, какво е съвременно изкуство. На всяко от изданията каним най-разнообразни лектори от различни сфери всеки със своя специфичен поглед към феномени от съвременното изкуство, това са хора от най-разнообразни дисциплини, идващи от технологията, науката, психотерапията, арт терапията, от джаз музиката, театралните гилдии, кино индустрията, журналисти – всеки със своя поглед, лично изследване върху теми от изкуството и това винаги разширява хоризонта, понятията, възможностите, границите на изкуството. Ние с Радослав Механджийски влизаме в ролята на модератори, а този година сме и лектори.“

В тазгодишното издание на Wide Art Forum ще се включат:

Виргиния Захариева – писателка, артист и психотерапевтка. Тема на лекцията: „Творчество & ритуал“. Тази кратка лекция е насочена към хора, които копнеят да творят. Към тези, които не могат да си представят живота без творене. Към хора, които се борят да създават изкуство в града.

RASSIM® - Красимир Кръстев – съвременен визуален артист, пърформанс артист. Тема на лекцията: Exbodytion. Exbodytion е игра на думи от EXHIBITION (излагане, изложение, изложба, експозиция) и BODY (тяло), за да се създаде EXBODYTION – в превод от/през тялото. Това е термин, измислен от автора и използван за пръв път в изложбата EXBODYTION през 2008 г. в ателието на художника, когато показва работа, рисувана с урина - холографския код на художника. Подобен труднопреводим термин измисля и философът Жан-Люк Нанси. Expeausition играе с омонимията между сричката po в exposition (излагане, изложение, изложба, експозиция) и френската дума за кожа, peau. (Jean - Luc Nancy CORPUS Editions Metailie, Paris, 2000)

Мисирков и Богданов - фотографи, художници и кинематографисти. Тема на лекцията: „Свободата да се променяш“. През изминалите три десетилетия съвместни приключения в крайна сметка най-важна ни остава свободата — свободата да останеш себе си, но и да се променяш, да сменяш жанровете и да ги комбинираш, да съчетаваш това, което си научил в една област, с предизвикателствата на друга. Или накратко — 30 години Мисирков/Богданов в 30 минути.

Таня Иванова - водеща на предаването „Следобедни импровизации“ в ефира на Jazz FM, страстен меломан и почитател на съвременното изкуство. Тема на лекцията: „Джаз и съвременно изкуство – пресечни точки. Джазът и съвременното изкуство имат повече общо помежду си, отколкото предполагаме и това задава нови посоки за открития и размисъл. В тази лекция ще потърсим някои от пресечните точки между джаза и съвременното изкуство чрез вдъхновяващи примери, зад които прозират ценности, свобода на изразяване и провокация.

Явор Гърдев - театрален и кинорежисьор, създател и на артистични акции и пърформанси. Тема на лекцията: „Принципът на присъствието в съвременното изкуство срещу безсубектността на езиковите генеративни модели“. Изложението ще се концентрира върху предпоставките за нарастваща ценност на присъствените и телесно осезаемите форми на съвременно изкуство за сметка на опосредените, медиираните и виртуализираните форми на такова. Ще бъдат засегнати темите за недостатъчността на ефекти на присъствие у виртуалните тела, за недостатъчността на ефекти на авторство у езиковите генеративни модели, както и за нишите на дефицит, които тези недостатъчности оформят.

Теодора Константинова & Радослав Механджийски - изкуствоведи, куратори, създатели на Art & Culture Today и Wide Art Forum. Тема на лекцията: „Ирационалното изкуство в ерата на изкуствения интелект“. В съвременното изкуство ще открием множество парадоксални произведения, откъснати от рационалната логика, потребността от естетика или здрав разум. Те често създават смут сред зрителите и пазара на изкуството. В ерата на изкуствения интелект обаче, в тези „странни“ произведения сякаш откриваме нещо ново. Какво е то и къде се намира изкуственият интелект в по-широкия контекст на съвременното изкуство днес? Очаквайте възможните отговори.

За въздействието на подобни събития като Wide Art Forum и Sofia Art Fair Радослав Механджийски посочва в интервюто за Jazz FM: „Тези инициативи успяват да обединят у себе си много широка група хора, които наистина споделят определен поглед към живота, определено разбиране за света и най-вече това усещане за нормалност. Като под нормалност, колкото и парадоксално да е, аз имам предвид абсолютна готовност да се приемат и по-дръзки форми на изкуство, една особена толерантност към заобикалящия те свят, към заобикалящата те реалност, с която да общуваш открито, да се разкриеш ти самия, да попаднеш в среда, където да заявиш по-смело себе си, защото знаеш, че отсреща никой не те съди, а пък отсреща всеки знае, че ти не си лош човек. Ти не го правиш злонамерено, ти нямаш лоши намерения. Това нещо ни даде увереност, че усилията от последните години са си заслужавали. Сцената винаги е продукт на колективно усилие.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Теодора Константинова и Радослав Механджийски може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Повече информация за провеждането на Wide Art Forum ще откриете тук. Събитието се организира с подкрепата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“.