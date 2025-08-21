Нов джаз фестивал – Hisarya Jazz – ни кани да преживеем разнообразието на жанра с шест концерта при вход свободен в Летния театър на Хисаря под мотото „Две вечери безвремие“

Под мотото „Две вечери безвремие“ стартира нов джаз фестивал – Hisrya Jazz. При вход свободен първото му издание е на 22 и 23 август с по три концерта от 20 ч. в Летния театър. „Това е инициатива на община Хисаря, която е с амбицията да стане дългогодишна традиция и част от новия културен календар на общината, която иска да превърне Хисаря в дестинация за културен туризъм – не само за минерални извори, природни забележителности и история, но и да се набляга на културата.“ – разказа Мартин Денев, който чрез своята културна организация „Стъпи в пясъка“ помага за организацията и за музикалната селекция. „В първото издание сме заложили както на добре познати и обичани имена на българската сцена, така и на по-разчупени стилистично и музикално проекти, а също и на по-нови артисти, недотам познати на широката публика.“ – описа предстоящото Мартин Денев.

Откриването е с Михаил Йосифов Latin Jazz Quartet със специален гост Пиеро Епифания от Перу на перкусии. „Те имат много интересна програма със специално направени аранжименти с латино джаз насоченост, с друг поглед. Интерпретират и стандарти, и оригинална музика, и авторски пиеси.“ – описа ги Маргин Денев. В групата са още Николай Костадинов, Димитър Карамфилов и Николай Попов.

Вечерта продължава с Kottarashky & The Rain Dogs. „Тя също е много интересна формация, много шарена, с балканско джипси звучене и електроника. Участници са много изявени джазмени, като Димитър Льолев на саксофон, Михаил Иванов на контрабас, Атанас Попов на барабани. Много шарена интересна формация. Първата вечер завършва с Теодосий Спасов безклавишно трио с Начо Господинов на барабани и Александър Леков на баса. Тук мисля, че няма нужда от голямо представяне. Теодосий Спасов е един от най обичаните на българската и световната сцена артисти. Така че първата вечер се очаква да завърши впечатляващо.” – добави Мартин Денев.

Самият той открива втората вечер с проекта си Ethno Venture. Солисти са Стоян Роянов – Я – Я на кларинет и саксофони, зурна, перкусии, Дамян Йорданов свири на кавал, а Емил Пехливанов е на ударни, барабани и перкусии. „Това е комбинация между електроника, джаз, източни, близкоизточни и далечноизточни мотиви и ритми, перкусии. Доста е шарена.“ – разказа за програмата си Мартин Денев. Вторият участник е Весела Морова с проекта Carnival. „Това също е многообразна формация, която изпълнява бразилски джаз с афрокубински ритми. Много лятна, пъстра, танцувална музика, много интересни аранжименти и веселие. И завършваме с една абсолютно класика. Васил Петров с джаз трио, като на пианото ще бъде Ангел Заберски, което е много приятна изненада, Кристиан Желев е на барабаните и Даниеле Феббо – на контрабаса.“ – завърши представянето на програмата авторът на селекцията на Hisarya Jazz Мартин Денев.

Направения избор на артисти той коментира така: „Програмата е много разнообразна, за най-широка аудитория. При положение, че това е първо издание на фестивала, искаме да привлечем внимание и различна по рода си публика. Самото място на провеждане наистина е много специално – амфитеатрално построен летен театър с колонади, а точно зад него е парка – зелено е, наоколо – природа.“

Всеки от концертите има подзаглавие, което ги описва. Ако те се обединят в едно изречение, то ще звучи така: „Вихър от горещи латино ритми, автентичен бленд от електроника, джаз и балкански бийт, джаз без граници с едни от най ярките ни музиканти, етно джаз пътешествие с дълбоки балкански корени, свежа и енергична фюжън експлозия, класика, стил и елегантност.“

Сред останките от римското минало, природните богатства с минерални извори и много зеленина Хисаря за първи път официално отваря вратите за джаза за едно запомнящо се преживяване. „Наистина се надяваме да направим едно много добро първо издание. Тези имена говорят сами за себе си. Програмата е доста разнообразна и интересна за много широк кръг аудитория. Просто се надяваме на хубаво време и атмосфера, колкото може повече публика да се отзове и да имаме наистина две много приятни вълшебни вечери в хисарския Летен театър.“ – кани ни Мартин Денев.