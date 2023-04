„Нощ на идеите“ за устойчивото бъдеще организира Френският институт в България на 20 април

На 20 април ще се проведе поредното издание на „Нощ на идеите“, организирана от Френския институт в България. Под наслова „Бъдещето ни: устойчиво или (не)поносимо?“ с дискусии и прожекции на филми тази година форумът ще зададе въпроса как продължаваме напред в ситуация на екологични проблеми. Дебатите са два – какво консумираме от природните ресурси и какво е нашето отношение към природата. „Целта е да накараме всеки един да се замисли как живее в ежедневието в личен и обществен план.“ – коментира в интервю по Jazz FM Арно Боберо – съветник за университетско и научно сътрудничество към Френския институт в България. В рамките на форума ще бъдат прожектирани два филма – за замърсяването на морето с пластмаси и за работата на Океанографски институт „Фритьоф Нансен“ към БАН във Варна. „Това е събитие, посветено на дебатите и на разговорите, защото по този начин имаме възможност да чуем мнението на другите и да представим нашия, френския начин, на подход към този въпрос. Така се обогатяваме взаимно. За нас е много интересно българи и французи да говорим по една и съща тема – може би по различен начин, но заедно.“ – каза Арно Боберо. По време на събитието ще видим откъс от филма „Зелената планета“, който ще бъде прожектиран в цялост на 22 април по повод Деня на Земята.

Пълна информация за програмата на събитието можене да откриете тук на сайта на Френския институт в България.