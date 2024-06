Николай Йорданов по време на „Световен театър в София“: „Съвременният театър достига до теб по неповторим начин и го разпознаваш като свое преживяване“

Още три постановки гостуват в столицата в тазгодишното издание на „Световен театър в София“, част от Календара на културните събития на Столична община. Организатор е фондация „Виа фест“, която провежда и Международния театрален фестивал „Варненско лято“. Нейният директор Николай Йорданов коментира пред Jazz FM: „Всяка година се опитваме да покажем няколко спектакъла, които са направили впечатление на европейски форуми с иновативния си театрален език и с високото си артистично майсторство. Целта ни е да подпомогнем диалога, който трябва да тече като непрекъснат поток между българските и световните театрални творци.“

След няколко забележителни спектакъла, включително със съвременно фламенко, както и прожекция на постановка на Галин Стоев, предстоят още три важни срещи, които ни отвеждат към Естония, Китай и Литва. Ще видим „Отело“ с изпълнител на главната роля – жена (9 юли в НТ „Иван Вазов“), „Страх и отчаяние в Третата империя“ на творящия в емиграция след началото на войната в Украйна Тимофей Кулябин с темата за тоталитаризма в Русия (1 юли в НТ „Иван Вазов“), както и китайска постановка в стилистиката на операта Концю – световно нематериално културно наследство (2 юли в Театъра на Българската армия). На екран предстои отново да гледаме постановката на Британския национален театър на „Вуйчо Ваньо“ (26 юни, 3 и 6 юли в Дом на киното), в която един актьор – Андрю Скот, изпълнява всички роли. Пълната програма е тук.

„Съвременният театър има зони, в които се съхранява културното наследство, но той е нещо живо и се променя постоянно, опитва се да реагира на днешния ден. Сменят се публиките, идват новите поколения. Съвременното изкуство, включително театърът, попива това. Съвременният театър е изключително разностранен, той съдържа множество ниши с различни тенденции. Той се движи в множество посоки, които се събират в едно – да те докосне днес и в него да разпознаеш себе си, да намериш истина за света, в който живееш. Днешният театър е смесица от всичко, което сме харесвали някога и което днес той открива като непознати територии, но достига до теб по неповторим начин и го разпознаваш като свое преживяване.“ – коментира Николай Йорданов.