Никола Горялов обучава деца и организира концерти в Смолян, всеки месец ще свири в София: „Впечатлен съм от младите таланти, има огромен прогрес“

Родом от Смолян, барабанистът Никола Горялов завършва консерваторията в Грьонинген и веднага се прибира да работи в България. През 2013 г. създава фондацията Groove Atelier. Кани за работилници и концерти у нас почти всичките си учители – Дейвид Бъркман, Дон Брейдън, Конрад Хъруиг, Дина де Роуз. По време на пандемията се прибира в Смолян – уж за малко, но остава за постоянно. И там продължава работата си, преподавайки на деца и организирайки джаз събития в Родопския драматичен театър. „Понеже по-рядко идвам в София, си поставих за цел да си организирам концерти поне веднъж в месеца. Работата с деца ми носи много удовлетворение и щастие, но много ми липсва свиренето с хора.“ – казва той в интервю по Jazz FM.

Първият от поредица от пет в рамките на пет дни е на 19 март от 20 ч. в „Ж“ Jazz Room със Стив Хамилтън и Веселин Веселинов – Еко, на който те ще изпълнят програма с пиеси на Телониъс Монк. На следващия ден към триото се присъединяват за музикална вечер в In The Mood Велека Цанкова и Димитър Льолев. В неделя Никола Горялов ще участва в „Джаз за деца“ на Вeнци Благоев от 17 ч. в HOM’s и ще открие джаз сешън в Gaba Jazz Bar (ежеседмичните събития там се организират от Вилизар Гичев и Теодор Тошков). Говорейки за джемовете в София, Никола Горялов споделя колко е впечатлен от такъв в In The Mood: „Имаше петима саксофонисти, певици, трима барабанисти... Беше страхотно! Аз съм толкова впечатлен от младежите, които не познавах. Виждам какъв прогрес има. Откакто съм в България и за 10-те години в София съм свирил с доста младежи, но сега разликата е огромна, те свирят почти като професионалисти, страхотно!“ Последното събитие от тази музикална седмица на Никола Горялов в София е на 23 март в HOM’s с Вили Стоянов и Димитър Благоев.

През април и май Никола Горялов е решил да направи трибюти към Майлс Дейвис и Джон Колтрейн по повод век от рождението им. На 30 април – Международния ден на джаза – програмата с музика на Монк ще бъде изсвирена в Bee Bop Café в Пловдив, като в концерта ще бъдат включени и произведения на Колтрейн и Майлс. През май Никола Горялов ще свири в София с Антони Дончев, Веселин Веселинов – еко, Мартин Ташев и Александрос Красидис.

Но преди това, през април, в навечерието на Великден, ще подари цял ден с музика на своите съграждани в Смолян. „Чакаме събитието с нетърпение и аз, и те. В Smolyan Jazz Days смятам всеки сезон да правя по един такъв концерт във фоайето на Родопския драматичен театър.“ – споделя Никола Горялов.