Нежност, претворена в музика – пианистката Мария Каракушева представя новия си сингъл Nine

Мария Каракушева е фин музикант и човек, пианистка и композиторка, която през годините смело смесва класическа музика с различни жанрове. Името ѝ свързваме с проекти като Classic in the House, Classic in the Jazz, Grace on Air, „Концерт за две Марии и едно пиано“, както и мултимедийния спектакъл Heartеclipse Live. Сега пианистката представя новия си сингъл Nine, а на 4 декември е нейният рецитал в Sofia Live Club.

„На първо място съм много щастлива, защото станах майка и всичко, което е свързано със следващите ми музикални изяви, се върти около новородения ми син.“ – казва Мария Каракушева в ефира на Джаз ФМ радио и допълва: „Майчинството ме промени и ми даде още повече вдъхновение и мотивация да създавам, да творя. Смятам, че в момента това, което мога да предложа на публиката, е възможно най-искреното и най-истинското нещо, което съм създавала.“

Нежност, претворена в музика – така бихме могли да определим новия сингъл на Мария Каракушева Nine. Името „Девет“, което тя му дава, съвсем не е случайно. Тази цифра има специално място в живота на пианистката и през годините присъства в нейния живот и творчество по един или друг начин – самата Мария е родена през деветия месец от годината, както и нейният син. „Някак си винаги усещам едно ново начало през септември и деветката е като моя единица – оттам стартирам.“ – казва Мария Каракушева и посочва още, че 9 е нейното любимо число, девет на брой са произведенията в предишния ѝ албум Heartеclipse и също така е участвала във видеото към новия си сингъл, когато е била бременна в деветия месец. „Заснехме един много красив видеоклип, дело на фотографа Енчо Найденов. Той създаде нещо, което аз наистина много харесвам и надмина моите очаквания.“ – споделя пианистката.

Новият сингъл на Мария Каракушева Nine ще намери място в предстоящия ѝ албум. Тя е взела решението в него да няма струнни инструменти и оркестър. „В новия си албум съм избрала минимализма и фокуса върху звученето на пианото. От една страна, смятам, че това е вечният звук и никога няма да остарее, от друга страна, това съм аз.“ – казва Мария. Заради майчинството тя не си е поставила крайни срокове за завършване на работата по проекта, но се надява да е готов до средата на следващата година и обещава скоро да представи нов сингъл и видеоклип.

В концертно отношение тази година започна за Мария Каракушева с изява в Париж, а в самия край на 2022 г. пианистката ще се срещне със своята публика в България. „Връщането ми към българска публика за мен е много важно, тъй като аз знам откъде съм тръгнала и ценя изключително много мнението на българската публика и как тя възприема моята музика.“ – казва Мария Каракушева. На 4 декември от 19 ч. в Sofia Live Club тя е подготвила интимен концерт, наречен The Miracle of Life. Той ще включва нови неиздавани досега произведения, пиеси от албума Hearteclipse, както и филмова музика. Специален гост ще бъде Иван Шопов. Мария Каракушева разказва, че много харесва работата си с него и оценява това, че той ѝ дава възможност да импровизира. Преди няколко месеца двамата заедно с Иван Шопов създават саундтрака към филма на Георги Костов „Борсови играчи“.

Заради пандемията през последните две години Мария Каракушева нямаше много възможности за срещи със своята публика, но през този период тя продължи да следва своя път и да се развива, занимавайки се с преподавателска дейност и записвайки дистанционно магистратура по филмова музика в престижния колеж „Бъркли“ в Бостън. „Избирам да правя музика, която харесвам, а не такава, каквато съм сигурна, че ще се харесва масово. Намирам това за по-стойностно и за нещо, което ще остане във времето.“ – казва за творческото си кредо Мария Каракушева. Цялото интервю на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка.