Натали Нейкова за столичния клуб In the Mood: „Все повече хора ни откриват и това е прекрасно.“

От днес столичният клуб In the Mood поставя начало на новия сезон. Мястото отвори врати на 26 май 2024 г. и досега в него са се провели над 200 културни събития – основно джаз концерти, но в програмата все по-често намират място и изявите с класическа музика, както и представянето на изложби. С добър вкус, постоянство и много труд In the Mood успя да се превърна в обичано културно средище, в пространство, което започна да ни събира в общност, място, в което можем да общуваме, да слушаме хубава музика, да правим своите открития и да прекарваме добре и смислено времето си.

Двигатели на In the Mood са Натали Нейкова и Васил Къркеланов. Тя е виолончелист по професия и е завършила „Културен мениджмънт“ в Швейцария, а Васил Къркеланов има над 25-годишен опит в продуцентството и заснемането на музикални събития. „Може би точно оттук идва това старание да сме перфектни - във всичко, което създаваме, се стремим да погледнем отсрещната страна, как тя ще възприеме това.“ – казва Натали Нейкова в ефира на Jazz FM и допълва: „Ние имаме изградена публика и това го наблюдаваме по закупуването на билети за събитията. Имаме постоянни клиенти, които аз предпочитам да не наричам клиенти, а гости, защото всъщност идеята за атмосферата на In the Mood е да се чувстваме като вкъщи. Затова и интериорът е направен по този начин. Имаме гости, които идват всяка седмица, други - всеки ден, трети - веднъж в месеца, но имаме постоянно изградена публика и, разбира се, имаме и нови посетители. Все повече хора ни откриват и това е прекрасно и силно се надявам да продължим да се развиваме.“

За начина, по който функционира In the Mood, Натали Нейкова разказва: „Всъщност да откриеш клуб и то джаз клуб с толкова тесен кръг слушатели и почитатели на този стил музика е много трудно. При нас събитията се провеждат от вторник до събота. Всеки пет дни в седмицата ние имаме събития на живо, като този сезон дори ще имаме по-ранен сет от 19 ч. и още един от 21:30 ч. И всъщност това го правим, защото се оказва, че в България има много музиканти, много проекти. През изминалия сезон забелязахме, че има много младежки формации, което всъщност е много хубава новина за българската музика. Ние се стараем да се движим напред, да коригираме неща, които забелязваме като грешки, като градивна критика от наши клиенти и просто се надяваме клубът да се развива, да представяме качествена музика, нови музикални проекти, нови стилове, не типичните класически джаз концерти, но и например да има няма кино, изложби, конференции и всякакви стойностни културни събития.“

Тази вечер In the Mood открива новия сезон с джем сешън. „Дълго време мислихме как да открием новия сезон и накрая взаимно стигнахме до решението да бъде с джем сешън, защото джазът в истината си е джем сешън и импровизация, така че всички музиканти са поканени да се изявят на нашата сцена. Както знаете, имаме барабани и роял, но все още нямаме контрабас, но скоро ще имаме и контрабас. Така че всички музиканти и почитатели на джаза са добре дошли. Входът е свободен и стартираме от 20 ч.“ – разкрива Натали Нейкова.

В следващите дни в програмата на In the Mood са концерти на Петър Момчев квартет (17 септември), Васил Спасов и Георги Корназов квинтет (18 септември), Милица Гладнишка и проекта „Лисицата и котараците“ (19 септември), Марина Михайлова квартет и Ангел Демирев с трио и квартет на 20 септември, Емил Тасев квартет (24 септември), премиера на кабаретния спектакъл „Обсебена от Ърта“ (25 септември).

Клубът In the Mood има амбицията да разширява своята програма, появявайки се на европейската и световната клубна джаз карта. През новия сезон създателите на In the Mood обещават срещи с превъзходни музиканти от Румъния, Гърция, Словакия, Словения, Унгария, Германия и Чехия, а за началото на ноември ни подготвят два поредни концерта на Джанис Сийгъл и Ярон Гершовски от прочутата формация The Manhattan Transfer. Миналата година дуото издаде албума си The Colors of My Life.

Повече за вълнуващата нова програма на In the Mood може да научите от разговора на Таня Иванова с Натали Нейкова. Интервюто може да чуете чрез плейъра под основната снимка. In the Mood е с адрес в София ул. „Позитано“ 52.