Наследство, памет и емоционалност: „Приказки за Черно море“ с музика, танц и мултимедия разказва за хората и културите по българския бряг

Митове и легенди с препратки към древността и съвремието разказва музикалният спектакъл с мултимедия и балет „Приказки за Черно море“, който премиерно гледаме на 17 април от 19 ч. на сцената на Държавна опера – Варна. „Той създава събирателен образ за значението на морето за хората, които са живели и живеят по неговите брегове.“ – посочи в интервю за Jazz FM Антоанела Петрова, автор на сценария и режисьор заедно с Нейчо Петров – Реджи. И двамата участват като актьори в мултимедията и пеят в хора, който ще изпълни написаната от Страцимир Павлов музика. Композиторът ще е на пианото, а в оркестъра има редица имена, познати от ефира на Jazz FM – Нейко Бодуров – тромпет, Стоян Роянов – кларинет, Валери Ценков – барабани. В композициите са съчетани класика, джаз, църковни песнопения – православни и католически, фолклор, съвременна музика, дори хип-хоп – всичко, което е вълнувало автора през годините. Преливането между жанровете е символ на многото култури, които са се развивали по тези земи. „Основното усещане е за мистичност и неразгаданост, която я има, когато погледнеш морето.“ – посочи Страцимир Павлов. Музиката е съчетана с танц в различни стилове, изпълнен от 10-членен балет. Хореографията е на Анастасия Неделчева. Усещанията ще бъдат допълнени от разказваща истории мултимедия, създадена от Нейчо Петров с Мира Арнаудова и Станислав Евстатиев. Така спектакълът ще се превърне в символ на морето, което отваря пред погледа необятни хоризонти и прави реално всичко помечтано. „Опитваме се чрез всички похвати на изкуството да пресъздадем една история, която е у всеки, живеещ на брега на морето. Разказваме истории, преминавайки през легенди, традиции и обичаи – мистика, скрита в дълбините на морето, със силата на водата да пречиства и възражда. Всичко, което сме създали, искрено докосва слушателя и го променя. Това говори за закодираното в нашия народ, което носим само ние, толкова е специално и трябва да го пазим. Наследство, памет, емоционалност.“ – описа спектакъла Нейчо Петров.

„Приказки за Черно море“ ще гостува наесен в Русе и Бургас. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и фонд „Култура“ на Община Варна.