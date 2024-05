Написани с любов, изпълнени с доброта, обичани от малки и големи: творбите на Красимир Милетков звучат в концерт в Първо студио на БНР за 70-ата годишнина на композитора

Музикален празник за малки и големи ще е концертът на Красимир Милетков на 28 май в Първо студио на БНР по повод 70-ата годишнина на популярния и обичан автор на детски песни и на множество произведения в джаз стилистика, включително преплетени с български фолклор. Вече на 30 години е неговата „Жаба Жабурана“ с над 15 милиона гледания в YouTube по стихове на Радой Киров – най-популярната детска песничка от жив композитор. Много деца се включват в изпълненията в празничния концерт – Вокална група „Радиодеца“ на БНР и ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а специален гост е Васил Петров. Една от песните, които той ще изпее, е „Моя бъди сега“, също написана преди точно 30 години, другата е „Да си върнем любовта“ – и двете Красимир Милетков посвещава на своята муза – спътница в живота – Мариела.

Много детски песни ще звучат на този концерт – от посветените на знанието „Златни букви“ и „Ден на будителите“ през хитовете „Маймунката Нео от остров Борнео“ и „С татко ще лепим тапети“ до „Влюбен“ за по-големите деца. „Това е музика за семейства, за малки и за големи, за деца и за възрастни. Всичко можете да чуете в песните на Красимир Милетков – от приказни истории до истории за любов. Този концерт ще събере всички, които имат желание да чуят и детските му песни, и инструменталното му творчество, и творчеството му за възрастни.“ – коментира пред Jazz FM продуцента в БНР Десислава Константинова – инициатор на концерта.

Всички тези песни носят посланието на любовта, приканват те да си винаги усмихнат, да приветстваш знанието, да прегърнеш добротата и близостта в семейството. И са винаги поднесени много мило. Много от тях от години са в учебниците. „Той е не само автор на музика, но и учител. Децата репетират с огромно желание.“ – посочва Десислава Константинова. Илина Тодорова – ръководител на Вокална група „Радиодеца“, определи концерта като подарък за децата, а работата по подготовката – като израстване. А репетиционният процес протича в постоянното присъствие на композитора. „За 30-те години на „Радиодеца“ не сме правили подобно нещо – юбилеен или авторски концерт. Те се срещат за кратко с автора, докато запишат песента. Но така да изпълнят песните на живо и авторът да е на всички репетиции тук, в студиото, това е много интересно и вълнуващо преживяване за децата.“ – посочва Илина Тодорова. Още повече, че в случая говорим за перфекционист. „Аз и децата сме изключително доволни, че е такъв. Всеки изпълнител се стреми да направи най-доброто, за да остане авторът доволен и той първи да аплодира техните изпълнения.“ – казва за стимулиращото въздействие Илина Тодорова. Авторът коментира в студиото ни колко е щастлив: „Голяма моя радост, като за всеки автор – видях любовта, с която изпълняват песните, голямото желание, с което го правят. Направили са ги чудесно! Репетициите с тях бяха много приятни!“

Концертът е с още един празник – днес Ангелина Жекова празнува 80-и рожден ден и ще бъде поздравена с „Честит рожден ден“ от Красимир Милетков. По нейни стихове от „Празнично календарче“ той пише музиката към „Златни букви“, „Ден на будителите“, „Моето семейство“. В джазов поглед към фолклора на концерта ще направи премиера пиесата за пиано на четири ръце „Шопски диптих“. В изпълнението се включва Павлина Радионова, дъщеря на проф. Йосиф Радионов, преподавател в НМУ „Любомир Пипков“. „Аз съм много щастлива, че мога да участвам в този паметен концерт. Радвам се, че ще съм част от голяма група музиканти – деца от НМУ, с които ще представим част от творчеството му. Той изключително хубаво комбинира българските ритми с джаза, който му е в кръвта и от години се занимава с него. Резултатът е много добър!“ – очаква датата на концерта Павлина Радионова. Тя често дава на своите ученици да свирят произведения на Красимир Милетков и вижда колко благодатни са те за тях със своето светло чувство и с усещането за доброта. „Те много харесват произведенията му и с удоволствие свирят музиката – веднага я усещат и разбират, защото той знае как да ги приласкае да я харесат и заобичат.“

Концертът ще бъде излъчен на живо по програма „Христо Ботев“ и ще бъде записан.