Найден Тодоров, Цветелина Василева и Емил Павлов за музиката на Йохан Щраус – син: близка до хората, приятна и елегантна, напомняща ни да се радваме в момента на хубавите неща от живота, да бъдем добри

Два концерта на Плевенската филхармония отбелязват 200 години от рождението на Йохан Щраус – син. „Преди всичко музиката му е изключително близка до хората. Тя е успяла да остане извън времето, да бъде винаги докосваща, независимо от това какви сме днес.“ – коментира в интервю по Jazz FM Найден Тодоров, който ще дирижира концерта в София в самия ден на годишнината – на 25 октомври в зала „България“. Предходния ден е събитието в зала „Катя Попова“ в Плевен. Началният час и на двата концерта е 19. Jazz FM е медиен партньор.

Директорът на Плевенската филхармония Любомир Дяковски кани за солисти Цветелина Василева и Емил Павлов. „Музиката на Йохан Щраус – син е носител на нещо хубаво, позитивно, приятно, елегантно. Тя напомня, че човек трябва да гледа напред и да се радва в момента на хубавите неща от живота и да го обича.“ – казва Цветелина Василева. Емил Павлов добавя: „Музиката на Йохан Щраус – син носи в себе си веселие и лекота. В днешното време на забързан живот би ни се отразило положително да бъдем по-добри и по-весели, да подхождаме с чувство за хумор в определени моменти.“

Музиката на Щраус е популярна в целия свят благодарение на Новогодишните концерти на Виенската филхармония от Златната зала на „Музикферайн“. „Но трябва да кажа, че в самото му време тя е била за широките маси в цяла Виена. Той самият свирел и дирижирал едновременно своя оркестър. Аристократичните среди обаче са смятали музиката му като такава за простолюдието и макар да са танцували на нея, не са я допускали до големите концертни зали. Това не му е пречило. Той е имал собствена зала, в която е изнасял концерти. Някои от произведенията са изпълнявани на открито пред публика пет – осем – десет хиляди човека.“ – разказа маестро Найден Тодоров.

Цветелина Василева ще изпълни Чардаш на Розалинда от една от най-хубавите оперети на Щраус – „Прилепът“. В образа на тази героиня тя се превъплъщава като млада актриса в Музикалния театър под режисурата на Пламен Карталов, а арии е изпълнявала на концерт в НДК. Емил Павлов ще изпее арията на Баринкай от „Цигански барон“, който изтъква своите способности да укротява тигри, дава си лапа с лъва, храни крокодили и има страхотни магьоснически умения. От това произведение е и дуетът на двамата солисти. Един от акцентите в концертите ще бъде изпълнението на Тържествен марш за сватбата на българския княз Фердинанд, написан от композитора заради съдействието на фамилията на благородника да прекрати втория му брак и така той да може да се ожени за своята любима. Последното произведение в програмата е на Йохан Щраус – баща – „Радецки марш“, както по традиция се изпълнява и от Виенската филхармония.

На касата на зала „България“ има билети на преференциални цени за ученици, студенти и пенсионери. Деца до 6 години влизат безплатно. Билети се продават и онлайн в мрежата на Eventim.