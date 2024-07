Най-забележителните песни на Рей Чарлз в автентични аранжименти и с участието на дългогодишния водач на неговия оркестър Крейг Бейли и вокалиста Петър Салчев слушаме в Ray On My Mind Symphony на Държавна опера – Стара Загора

20 години след раздялата с Рей Чарлз слушаме безсмъртната му музика в проекта Ray On My Mind Symphony. Премиерата е на 1 и 2 юли на Античен форум „Августа Траяна“. Събитието е от афиша на Държавна опера – Стара Загора и е с участието на вокалиста Петър Салчев и на дългогодишния солист и водач на оркестъра на Рей Чарлз Крейг Бейли. В изпълненията се включва и Военен бигбенд – Стара Загора под диригентството на кап. Цветомир Василев. В България ще прозвучат оригинални аранжименти, предоставени от архива на Рей Чарлз в Лос Анджелис. „Програмата е страхотна, тя предначертава успех.“ – коментира в интервю по Jazz FM Петър Салчев. След премиерните спектакли в Стара Загора програмата ще бъде изнесена в Пловдив на 12 юли в Лятно кино „Орфей“, следващите изяви ще са в Бургас, Пловдив и Варна. Jazz FM е медиен партньор на Държавна опера – Стара Загора.

Алт саксофонистът Крейг Бейли e роден през 1960 г. в Синсинати, щата Охайо. От ранно детство се запознава с основни музикални направления като госпъл, класическа музика, соул и джаз и започва да ги интерпретира. На 16-годишна възраст получава стипендия за обучение в Музикалната консерватория в Синсинати, където свири в класически и джаз ансамбли, брас и симфонични оркестри. Продължава обучението си при легендарния саксофонист Джаки Маклийн в Hart School of Music в Кънектикът. През 1984 г. се дипломира като бакалавър от Университета на Маями във Флорида. С характерния си тон и лиричен стил Крейг Бейли се нарежда сред най-търсените музиканти в Ню Йорк. От 1987 г. е музикален директор, аранжор, водещ саксофонист и флейтист в оркестъра на Рей Чарлз. Междувременно участва в проекти на Руфъс Рийд, Том Харъл, Боби Уотсън, The Bronx Horns. Той е и преподавател в училищната система на Ню Йорк. Днес Крейг Бейли е един истински и достоен посланик на американската култура по целия свят и не на последно място – познат като любимия саксофонист на своя дългогодишен ментор и работодател – легендарния Рей Чарлз. „Той е невероятен музикант – не само импровизатор, но и много добър аранжор, пише музика за бигбенд и симфоничен оркестър, води курса по саксофон в Университета в Синсинати, където е диригент и водач на бигбенда.“ – казва за Крейг Бейли Петър Салчев. И продължи: „Той е безкраен извор на автентични истории, свързани с една от най-големите легенди на съвременната популярна музика. Разказвал е, че когато бендът тръгва на турне с автобус, винаги първата спирка е била неговата къща, за да обядва Рей с пърженото пиле, приготвено от майката на Крейг. Той ще разкаже и още истории на концертите.“ – посочи Петър Салчев.

За Рей Чарлз вокалистът подчертава: „Неговото изкуство покорява целия свят, защото историите и техните послания са изключително прости и идват от живота. Всеки се разпознава себе си в неговата автентичност и простота на разказа, поднесен с хумор. Това е характерно само за гениите. Това е ключът към успеха на Рей Чарлз.“ В репертоара на концерта са такива хитове като Georgia on My Mind, I Can’t Stop Loving You, Busted, Hit the Road Jack, както и специален аранжимент за Оркестъра на Държавна опера – Стара Загора на песента If I Could.

Наричат Рей Чарлз Гения, отличил се като новатор – основоположник на соул музиката. Той събира множество жанрове в своя характерен стил на музициране. Признанието съпътства целия му творческия път – от провъзгласяването на Georgia on My Mind за официална песен на щата Джорджия, през удостояването му със звезда на Холивудската алея на славата, до въвеждането му в Залите на славата на рокендрола, на ритъм енд блуса и на кънтри музиката, както и присъждането му на почетно отличие от центъра „Кенеди“. Сред неговите 17 награди „Грами“ е и отличието за цялостни постижения. В дискографията му има множество сингли, оглавили класациите и албуми с платинен и златен статус на продажби.

Билети се продават на касата на Държавна опера – Стара Загора и онлайн – тук. За спектакъла в Пловдив билети могат да се купят в мрежата на Eventim.