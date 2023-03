Най-новите произведения на Анатолий Вапиров в концерт във Варна за 75-я му рожден ден: „Музиката е животът ми!“

Най-новите произведения на Анатолий Вапиров ще бъдат изпълнени по случай 75-ата му годишнина на концерт в Държавна опера Варна на 3 март от 19 ч. Той е организиран съвместно с Община Варна. „Защото е мащабно събитие с разнообразни произведения – все писани в последно време. Когато ми ги изреди, каза накрая: „Всичко това трябва да можем да изсвирим!“ – посочи за неуморния композитор и огромен джаз ентусиаст в интервю за Jazz FM Ганчо Ганчев – художествен ръководител и диригент на Варненския камерен оркестър и на Варненската детско-юношеска опера, главен експерт „Оркестри и ансамбли“ в Дирекция „Култура и духовно развитие“ на Община Варна.

Първо ще чуем Симфонична поема „Майстора и Маргарита“. „Романът на г-н Булгаков ми е любимо произведение, по него са създадени много филми и театрални спектакли, включително има постановки и в България.“ – посочва Анатолий Вапиров в интервю по Jazz FM. Следва Поема за кавал и симфоничен оркестър „Глад и жажда“ с Живко Василев (кавал), Милен Кукошаров (пиано), Стоян Янкулов (ударни) и Димитър Сираков (бас китара). „То е близко до симфоджаза. От инструментите в българския фолклор кавалът ми е най-близък, затова много го обичам.“ Програмата ще завърши с две произведения по стихове на Христо Смирненски – кантатата „На гости у дявола“ със солист Валерий Георгиев (тенор) и песента „Ний сме весели бродяги“, в която към него като солисти се присъединяват Иво Йорданов (баритон) и Гео Чобанов (бас). „Бих разделил творчеството на Смирненски на две части – комунистическа и общочовешка.“ – прави разграничение Анатолий Вапиров. Той вече е написал произведения по неговите „Приказка за стълбата“ и „Маскарад“. Концертът е с участието на Хор и Оркестър на Държавна опера Варна, диригент е маестро Георги Димитров. „Той ми е отдавнашен приятел и в последните години дирижира моята музика. Безкрайно съм му благодарен!“ – изказва признателността си композиторът.

Анатолий Вапиров е саксофонист, чиито изпълнения винаги вълнуват, композитор, чиито произведения слушаме внимателно, организатор на събития, които популяризират джаза. Той има иновативно мислене, безкрайно деен е, надарен е с организаторски качества. Роден в Украйна, завършва Консерваторията в Ленинград, създава и ръководи „Ленинградски джаз ансамбъл“ с две плочи в „Мелодия“. Но заради смелата му музика е вкаран в затвора и след освобождаването му се установява в България през 1985 г. Така той се завръща в земите на своите предци. Анатолий Вапиров е потомък на емигрирали през XIX в. в Украйна българи.

Със своята инициативност и с музикалното си майсторство бързо се превръща в една от значимите личности на варненската, а от там и на националната и световната джаз сцена. Създава Бигбенд Варна, инициатор е на „Варненско лято“ с 31-во издание през 2022 г. „Община Варна му е поверила дълги години да води фестивала „Варненско лято“ с изпълнители от цял свят. На него се образува средище на много музиканти, които обичат и свирят джаз. Той е изключителен саксофонист и неуморен композитор. Аз съм се изумявал от неговото творчество, от бързината на писане. Той пише музика денонощно. Творбите му са много интересни, имат характерен джазов стил. Когато на шега му казвам: „Спри, бе!“, той отговаря: „Не мога!“ Непрекъснато ме „атакува“ с нови композиции и не ми позволява да отлагам да ги чуя, защото вече пише следващата. Тези произведения излизат от него. Наистина, както ви е казал, музиката е неговият живот. Когато го поканим за солист и той засвири, публиката замръзва.“ – разказа Ганчо Ганчев.

Анатолий Вапиров бе събеседник в организирания от Jazz FM фестивал „Jazz в цялата страна“ по време на първото му издание миналата година във Варна. На въпроса какво е променила музиката в живота му той отговори: „Всичко промени! Музиката е животът ми.“

Всичко, което Анатолий Вапиров прави, е съдбовно. Преди разговора ми с него в ефир звучи „Българско рондо“ – пиеса, която открива първия албум от 1976 г. на създадения и ръководен от него „Ленинградски джаз ансамбъл“. „Тази творба е написана в средата на 70-те. Аз тогава още не знаех, че съм син на българи. Но кръвта е кипяла и затова стана „Българско рондо.“ – коментира Анатолий Вапиров.

Той е един от най-видните деятели на джаза в България, работейки от Варна и срещайки се с публиката в цялата страна, включително в поредица от прочути концерти с Милчо Левиев, Теодосий Спасов, Ян Гарбарек, Джон Сърман, Карин Крог, Томаш Станко... Затова за честването на годишнината му Ганчо Ганчев добави: „Варна обича своите творци и винаги отбелязва техните годишнини и важни дати. Когато имат нещо съществено да представят, Община Варна прегръща идеите.“

Билети за концерта се продават на касите на Държавна опера Варна на пл. „Независимост" № 1 и Фестивален и конгресен център, в мрежата на Eventim и на Grabo.bg.

