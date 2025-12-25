Най-голямата подкрепа и сила; разбирателство, приятелство, удовлетворение: „Акага“ с коледен концерт в Sofia Live Club в навечерието на отпразнуването на 35-а годишнина през 2026 г.

Много фънк и изключителен заряд за празнично настроение обещават „Акага“ за концерта си в Sofia Live Club навръх Коледа – на 25 декември от 21 ч. В него ще прозвучат песни и пиеси от всеки албум от дискографията на групата, включително произведения, които никога не са били изпълнявани на живо. На събитието ще бъде почетен отишлият си от нашия свят по-рано тази година непрежалим Краси Куртев. Бас китарист на концерта ще е Ивайло Звездомиров.

„Ние сме повече заедно, отколкото със семействата си. „Акага“ е най-голямата подкрепа и най-голямата сила. Когато засвирим, хората ще усетят цялата енергия, чувайки всички наши хубави песни и пиеси. Ще има и такива, които не сме свирили в близките 10 години, а също и неизпълнявани досега на живо. „Акага“ е институция, която е титанически велика.“ – казва в студиото ни Димитър Митев – Дънди.

В разговора се връщаме към първия албум „Излъгани мечти“, изцяло инструментален, който е издаден на касета от Riva Sound. Той не излиза на диск, тъй като продуцентът, към когото се обръщат преди това, им казва, че към тази музика няма да има интерес. Две години по-късно на CD излиза „Защо“, издаден от Мартин Захариев чрез „Унисон медия“. Догодина формацията ще чества 35 години от създаването си с три концерта в летни театри и зимен през декември в Зала 1 на НДК.

За дълголетието на „Акага“

Георги Велев: „.Най-важното, създавайки такава група и устоявайки толкова много години, е човешкият фактор. Оценявам хората, които са в този колектив, като разбиране, компромиси, характери. И на второ място идва професионализмът и общата цел – накъде да вървим, по какъв начин, преминавайки през много трусове, включително социални и световни. Всичко това влияе върху един музикант. Но когато има разбиране и диалог, всичко се получава. Вече 35 години оцеляваме.“

Иво Казасов: „Работим с голямо удоволствие. Няма нищо по-хубаво! Занимаваме се с това, което обичаме. Щастливци сме, че сме приятели. Правили са се много компромиси. Не е лесно седем души да вървят в една посока, това са седем характера. Но когато са събрани правилните хора, може да е приятно. Обръщайки се назад, виждам, че животът ни е минал много добре. И съм удовлетворен от това, което сме направили заедно.“

Димитър Митев – Дънди напълно се съгласява с двамата, затова, веднага след коледното пожелание на Георги Велев за много здраве, да се чувстваме свободни и да вярваме, че хубавото предстои, му давам думата. „Само хубави моменти и усмихнати мигове! На концерта ни хората ще се заредят с много хубава енергия за следващата година.“ – обещава той. На финала, посока от Иво Казасов: „Ако всеки мисли положително, нещата ще се получават. Негативното трябва да го махаме и то ще отпадне. Тогава всички ще живеем по-добре.“