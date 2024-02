Над 200 деца от 23 града заявиха участие в шестото издание на Evergreen Fest Sofia

Млади вокални таланти от цялата страна ще поднесат джаз стандарти и български и световни евъргрийни в шесто поред издание на Evergreen Fest Sofia. Фестивалът включва конкурс и галаконцерт и ще се проведе на 17 и 18 февруари при свободен вход в Sofia Live Club. „Гордеем се с мисълта, че възпитаваме пеещите деца от цяла България в стойностна музика, която и не е лесна за изпълнение. Вече няколко години подред имаме случаи, в които те специално избират тази музика и вокалните им педагози ги насочват към нея именно заради участието в Evergreen Fest Sofia.“ – коментира основателят на фестивала и негов директор – вокалистът и вокален педагог Румяна Коцева. Тя обобщи: „Така Evergreen Fest Sofia се явява възпитател на музикалния вкус на едно поколение пеещи деца.“

Тази година самостоятелните участници са 110, а в десет вокални групи ще се изявят още 92 деца и младежи. Те са от 23 града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Карлово, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Попово, Първомай, Русе, Сопот, Стара Загора, Хисаря, Чепеларе и Ямбол. „Това са някои от водещите вокални школи. Събират се пеещи деца от цялата страна и те очакват тази среща с нетърпение.“ – посочи Румяна Коцева. Все повече се разширява кръгът на българските евъргрийни, които талантите ще поднесат – освен песни на Лили Иванова, Паша Христова, Йорданка Христова, Мими Иванова, Маргарита Хранова, Мими Николова, Маргарита Радинска, Лиана Антонова, вече присъстват и шлагери на Емилия Маркова, Ани Върбанова, Боян Иванов.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

150 песни ще изслуша журито, в което сме заедно с Камелия Тодорова и Васил Петров, от сцената на Sofia Live Club. „На нея са се изявявали някои от най-големите български и световни джаз музиканти. Децата ще стъпят на тази сцена и вълнението им е голямо.“ – посочи Румяна Коцева. Събитието е отворено за публика. В събота изпълненията са от 13:30 ч. до 22 ч., а в неделя – от 16 ч. до 17:30 ч. Галаконцертът, на който ще бъдат връчени наградите, е от 20 ч.

Организатори на Evergreen Fest Sofia са фондация „Музика Вива“ и Музикално-издателска къща „Студио Артес“ в партньорство с Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1926 г.“ По традиция подкрепа оказва столичният район „Триадица“. Jazz FM е медиен партньор.

„Песните остават“ е мотото на Evergreen Fest Sofia. „И докато има млади изпълнители, които да ги претворяват, те винаги ще бъдат живи.“ – постави акцент върху приноса на фестивала Румяна Коцева.