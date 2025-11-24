Националният музикален театър „Стефан Македонски“ представя известния мюзикъл „Кабаре“

Националният музикален театър „Стефан Македонски“ представя световноизвестния мюзикъл „Кабаре“. Първоначално за премиерни дати бяха избрани 28, 29 и 30 ноември, но поради разпродадените зали бяха добавени още представления за тази година на 2 и 6 декември. За огромния интерес по света към „Кабаре“ директорът на Музикалния театър Еделина Кънева казва в студиото на Jazz FM: „Oпитваме се да се съизмерваме, да сме по модата. Аз много добре знам, че този мюзикъл се играе и на Уест Енд в Лондон. Там е реорганизиран един цял театър и от три години насам се играе „Кабаре“, като всяка трета седмица се сменя кастът. Ние не можем да си позволим да реорганизираме цял театър, но можем да имаме четворен каст на всички роли. Те ще играят един след друг, което според мен е огромен комплимент за Музикалния театър да се намерят толкова млади и талантливи хора.“

Сред участниците в „Кабаре“ са актьорите Михаела Маринова и Александър Милев, които се превъплъщават съответно в Сали Боулс и Клифърд Бредшоу. За това свое амплоа Михаела Маринова разкрива е ефира на Jazz FM: „Много съм щастлива, че имам възможността да си партнирам с много талантливи актьори. Както споменах, животът ме сблъсква за първи път с такава ситуация и за мен това ще е дебютът ми на музикално-театрална сцена. И какво по-хубаво от „Кабаре“? Признавам си, че през годините съм имала няколко предложения за участие в такъв тип спектакли, но аз много силно вярвам в съдбата, в това, че няма случайни неща и че всичко се случва тогава, когато ти си готов за него. „Кабаре“ за мен беше абсолютен знак и когато Еделина Кънева отправи тази покана към мен, нещо тук вътре в мен за първи път се развълнува като дете. Относно подготовката ми за образа на Сали Болс всъщност истината е, че аз и Сали имаме доста неща, по които си приличаме. Този темперамент, тази сприхавост, това кокетничене, този флирт, тази закачка, целият този поглед към живота като към една игра – във всичко това се припокриваме. В някаква степен се опитвам да усъвършенствам този образ и има предизвикателства. До този момент ми е било трудно да изиграя нещастието, невинността. Има доста актьорски предизвикателства за мен самата, но Валентин Ганев, който е режисьорът на цялата постановка, ни помага на всички да дадем най-доброто от себе си.“

От своя страна актьорът Александър Милев, който играе Клифърд Бредшоу разказва за работата по „Кабаре“: „Много е вълнуващо всичко, наистина. Просто не знам какво да кажа за това приключение, в което сме се впуснали. Смятам, че това, което получаваме от тази пиеса, от хората, с които работим, от постановъчния екип, е нещо наистина невероятно и е много полезно за нас, за да ни помогне да растем нагоре и нагоре.“ „Клифърд е много интересен образ, защото той е един свит мъж, който изведнъж попада в свят, пълен с всякакви изкушения. Първоначално не знае как да реагира, не може да се ориентира много за какво става въпрос, но с времето това се променя и той вижда всичко, което се задава.“ – обяснява Александър за своя персонаж.

Неслучайно „Кабаре“ се е превърнал в мюзикъл-класика, който продължава да се радва на голям интерес от страна на артисти и публика. Еделина Кънева обобщава актуалността на произведението с думите: „Аз смятам, че времето, за което се говори в „Кабаре“, е много идентично на нашето. Сякаш земята се тресе и отдолу клокочи един вулкан, който всеки момент ще изригне, а ние въобще не си даваме сметка и се веселим до последно. И някак си тази безразсъдна веселост е много тревожна. Може би нашето послание е точно такова в момента, точно натам се стремим. Затова ще имаме и изложба преди спектакъла, която показва грозната страна на света.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Еделина Кънева, Михаела Маринова и Александър Милев може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Снимка: Николай Лазаров