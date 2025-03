На Международния ден на театъра родният град на това изкуство у нас Шумен гостува в София с „Тримата мускетари“. Директорът на ДКТ „Васил Друмев“ Илия Виделинов: „Тази история е изключително необходима в днешния свят, в който е нужен Героят“

Театърът по най-жив начин от всички изкуства казва най-големите истини. Той те поставя на сцената, дава ти възможност да се видиш, облян в светлина, да откриеш останали неизвестни за теб неща и да откроиш по-ясно пътищата пред себе си, да се осъзнаеш във взаимодействието със света и с хората около теб. Той те въвлича в своя поток и те прави главен герой в живота ти, което означава, че те позиционира точно там, където винаги трябва да бъдеш. Така театърът обогатява преживяването по активен начин, по който никое друго изкуство не може да го направи.

Родният град на българския театър – Шумен, гостува днес в София. Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ представя в столицата пиеса, поставяща геройството в центъра – „Тримата мускетари“. Спектакъла гледаме от 19 ч. в Сатиричния театър „Алеко Константинов“. „Тази история е изключително необходима в днешния свят, в който е нужен Героят. Говорим за млад, непокорен човек, борещ се за това, в което вярва, за правотата, за истината.“ – подчертава директорът на ДКТ „Васил Друмев“ Илия Виделинов в интервю по Jazz FM. В постановката участва целият актьорски състав, включително осем дебютанти. „Младите колеги внасят огромен заряд и енергия в представлението.“ – посочва директорът на трупата. Гости са Мая Бежанска и Димитър Баненкин. Режисьор е Ивайло Ненов, автор на оригиналната адаптация – Христо Раянов, сценографията е на Ванина Цандева, а музиката – на Димитър Косев и Васил Маринов. Хореографията и сценичния бой са подготвени от Александър Манджуков. Спектакълът ще бъде представен отново на 14 април в Театър „Българска армия“.

По отдавна установена традиция в Шумен театърът е центърът на общността, събира хората, сплотява ги и им дава перспективи. „С екипа ми отстояваме гледната точка, че театърът е мястото, в което се поставят важните проблеми и се дават различни гледни точки към тях. Той прави това без да съди, без да покровителства. За да може всеки един да бъде докоснат и променен или поне да се замисли.“ – казва Илия Виделинов.

Преди месеци по този начин ДКТ „Васил Друмев“ фокусира вниманието върху голям социален проблем – качеството на водоснабдяването в града. В „Няма“ бе въвлечена общността. „Неда Соколовска направи вербатим документален спектакъл с текстове от интервюта на граждани и членове на общинския съвет, от отворени обсъждания на тази тема, за да видим как тя резонира сред обществеността. Едно от представленията бе съпътствано от гражданска дискусия, на която присъстваха и кметът и общински съветници, за да се постави проблемът и да се търси решение.“ – каза Илия Виделинов. В следващите творчески инициативи е ново сътрудничество с Теди Москов и Мая Новоселска, които на 10 април започват репетициите на история за рицари. И досега с голям успех се играе подготвеният с тях спектакъл „Дабъ дешил ине“. „Те много допринесоха за развитието на артистите в театъра.“ – благодари им Илия Виделинов.

Какво означава първият български театър гордо да носи факела на това изкуство като пример за цялата общност? „Мисията ни е театърът да провокира, да среща със смислени текстове и режисьори и да достигне до младите, до децата, до хора от всички възрасти с качествена история, която да създаде диалог.“ – подчерта директорът на ДКТ „Васил Друмев“ Илия Виделинов.