Музиканти от четири държави, сред които е Мартин Хафизи от България, в квартета Herak | Bulatkin с два концерта и майсторски клас в In The Mood

Изявени музиканти от Словакия, Чехия, Австрия и България са в джаз квартета Herak | Bulatkin, който на 11 и 12 март ще има концерти в In The Mood от 20:30 ч., а в четвъртък ще проведат майсторски клас с български музиканти. Входът за всички събития от програмата „Европейски джаз хоризонти“ е свободен, като е необходима предварителна резервация. Проектът е подкрепен от Европейския съюз по механизма NextGenerationEU. Jazz FM е медиен партньор.

Музиката на Herak | Bulatkin Jazz Quartet съчетава джаз с влияния от централноевропейския фолклор. Лидери на формацията са вибрафонистът от Словакия Миро Херак и чешкият пианист Даниел Булаткин. Техните оригинални композиции се отличават с богати звукови пейзажи, динамични ритми и ярки мелодии, а характерното звучене на вибрафона, леката електроника и използването на разширени техники върху контрабаса създават отличителния стил на формацията. Проектът е избран и за посланик на чешкия джаз в рамките на инициативата „Годината на чешката музика“ през 2024 г. Само през последната година квартетът осъществява международно турне с концерти в Грузия, Южна Корея, Нидерландия и Белгия, включително с участия на престижни фестивали. Сред акцентите в дейността на групата е сътрудничеството с виртуозния саксофонист Сиймъс Блейк, като сингълът им The Simple Things получава наградата за „Най-добра чешка джаз композиция за 2024 г.“

Сред сътрудничествата на Миро Херак има и съвместен проект с бележитата Норма Уинстоун; той преподава джаз в Кралската консерватория в Хага. Даниел Булаткин завършва Академията по изпълнителски изкуства в Прага и Codarts в Ротердам; концертирал е в над 20 държави. Йоханес Фенд се дипломира от Prins Claus Conservatorium в Гронинген и от Codarts University of the Arts в Ротердам. Концертирал е в Европа, Азия и Латинска Америка и е работил с музиканти от нюйоркската джаз сцена като добре познатият у нас Дейвид Бъркман. Българинът Мартин Хафизи завършва също Codarts и е много обичан у нас с оригиналната си музика и множеството си фестивални участия.

На 12 март от 16 ч. квартетът ще проведе и майсторски клас с тема „Съвременната джаз композиция и импровизация“, насочен към музиканти, студенти и любители на джаза. По време на срещата артистите ще представят своя творчески подход към съвременната джаз композиция и импровизация, като ще разгледат процеса на създаване на авторска музика за джаз ансамбъл, взаимодействието между композиция и импровизация, както и различни подходи към аранжирането на джаз стандарти и колективната комуникация в малък състав.

Концертите и майсторският клас на Herak | Bulatkin Quartet са четвъртата среща от проекта „Европейски джаз хоризонти“ – серия от ексклузивни европейски джаз срещи на In The Mood Jazz Club, чиято дългосрочната мисия е да среща българските джаз ценители, студенти и професионални музиканти с водещите артисти на съвременната европейска джаз сцена.