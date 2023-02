Музиканти от България, Румъния, Гърция и Албания свирят композиции на Димитър Льолев със съвременен поглед върху брачната традиция

Етно джаз концерт на Димитър Льолев със Станислав Арабаджиев, Стефан Горанов и още трима музиканти от Румъния, Гърция и Албания ще чуем на 16 февруари от 20 ч. в Пространство за култура Portrait. Събитието е част от проекта ECHO III – For Memory’s Sake („Eвропейско културно наследство на сцената 3 – В името на паметта“), реализиран от фондация Open Space с финансовата подкрепа на Програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и Столична програма „Култура“.

„В името на паметта“ тази година има във фокуса си уредените бракове – как са се случвали във времето, каква е традицията и как това рефлектира върху младите хора с темите за любовта и за взаимоотношенията в семейството. Резултатите от изследването на територията на четирите страни ще бъдат показани в документален филм, а музиката е едно от изкуствата, с които се интерпретира темата. Във всички четири партньорски държави се провеждат резиденции. И ако у нас се събират музиканти, то в Атина работят театрали, които на 6 февруари ще направят премиерата на своя пърформанс, в Румъния през март и след това в Албания ще се проведе резиденция на поети. „Навсякъде има по един творец от всяка от държавите. Целта е той да се запознае с местната традиция и направените там изследвания, а след това всички артисти във взаимодействие да създадат произведения, представящи проблема.“ – разказа по Jazz FM Пепа Пенева от фондация Open Space.

На 16 февруари в Portrait ще чуем музика със съвременния поглед върху темата за брака. „Ще направим пиеси, свързани със сватбарската традиция в региона, в по-модерно звучене.“ – казва Димитър Льолев за произведенията, които композира и аранжира за международния състав. Към тримата български инструменталисти се присъединяват Казаной Цезар от Румъния – кавал и флейта, Пантелис Стойкос от Гърция – тромпет, и Илире Авдиу Венхари от Албания – кларинет. Всички те ще свирят заедно за първи път. Така ще се съберем в общото и в различното, в индивидуалното и в колективното, в това от традицията, което пренасяме в съвремието. „Написах пиеси на фолклорна основа, характерна за всяка от четирите държави, но в по-модерен, днешен вариант. Имаме доста общи ритми и орнаменти в мелодиите. Ще бъде хубаво да се обединим музиканти от различни държави да изсвирим нещо заедно, всеки да покаже също така каква е разликата между нас и какво общо може да се получи.“ – отбелязва отличителното и свързващото Димитър Льолев.

Композираните и аранжирани от него за тази формация пиеси ще бъдат записани в албум. Това взаимодействие между артисти извежда европейското измерение на проекта. „Той е част от дългогодишна работа с гръцките колеги за изследване на европейското културното наследство. Идеята е Европа да знае какво се случва тук и какви са хубавите неща.“ – отбелязва Пепа Пенева.

По темата за уредените бракове в България тя споделя впечатленията от видяното в Родопите и анализира промяната: „Всички знаят, че Родопите е смесен регион с християни и помаци. Навремето е имало много смесени бракове, които са били много добре приети. В последните над 10 години се намесват много фактори, които обтягат отношенията между двете общности. Преди е съществувала страхотна хармония между двете религии – помагали са си и са живеели страхотно заедно. Имало е момент, в който семейството решава и казва за кого трябва да се омъжи девойката и са ставали немалко насилствени бракове. Това отшумява и в последните години хората се събират по любов, без значение от тяхната религия. При ромите също има голямо развитие по отношение на изборите. Все още има, но са много малко фамилиите, в които възрастното поколение налага мнението си и ръководи новото семейство. Вече от цялата общност се осъзнава, че трябва да се даде път на младите сами да направят своите избори и да изградят отношенията си. Видях, че къщите са по-различни, самите хора описват като голям прогрес условията, в които живеят. Образованието, телевизиите, онлайн медиите изиграват голяма роля в тази промяна към добро.“

Оги Попов, също от фондация Open Space, е впечатлен от ефекта, който образованието и контактът с чужди култури оказват върху тези затворени доскоро общности високо в Родопите или в малките махали на ромите: „Този микс на култури дава нов привкус. Запазва се стремежът към опазването на честта на дома, религиозните елементи – също, но те са пречупени през нови светогледи, от които се извлича положителното. Хората се връщат от чужбина в същите региони, но вече с повече любов и повече мисъл за бъдещето.“

В развитието на проекта наесен в ECHO Academy ще бъдат поканени артисти от други 10 европейски държави, които да гостуват в България, Гърция, Румъния и Албания, да се запознаят с културното наследство, да творят и да създадат интересен нов продукт. „Фокусът е как Балканите допринасят и как обогатяваме европейската култура чрез взамиодействието помежду си. Прекрасна хармония се получава между нас и колегите от Гърция, Румъния и Албания, която е новият ни партньор.“ – отбелязва Пепа Пенева. Оги Попов съобщава подробности за предстоящия през септември пътуващ фестивал Caravan, когато сътвореното на резиденциите в четирите страни ще бъде показано във всяка една от тях.