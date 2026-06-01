Музикално и личностно развитие с изкуството: хор LiberVox от Добрич пее в София за Деня на детето, преди концерта гостува в студиото на Jazz FM

„В LiberVox децата мислят и се изразяват свободно, формират се като личности.“ – казва диригентът Мартин Кръстев в изпълненото с млади таланти студио на Jazz FM. Добричкият хор ни гостува на Деня на детето преди да изнесе концерт от 10 ч. на пл. „Славейков“ със съдействието на Столична община и Столична библиотека. Хорът е основан с подкрепата на родители в началото на годината. „Работим за музикалното и за личностното развитие на децата – да формираме у тях дисциплина и отговорност. Те са колоритни и емоционални. Бил съм и с други състави, но тук всичко е различно. За краткото време заедно работят много усърдно, постигнаха големи успехи и имат много фенове.“ – показва Мартин Кръстев колко много напредват децата, когато се занимават ангажирано с творчество. Те изпълняват традиционен хоров репертоар, но и инструментален, като освен в ансамбли, пеят и в малки формации – дуа, триа, квартети. По-напредналите стават солисти. „Това изключително много обогатява. Още отначало като мислехме концепцията, си поставихме за задача да запълним нишата между индивидуалните солови певци и хоровото пеене.“ – обяснява замисъла Мартин Кръстев. В студиото ни хорът сладкогласно първо пее „Що ми е домиляло, мамо“ в обработка на Красимир Милетков, а след това – The Shadow of Your Smile, в която си акомпанират и с перкусии.

„За мен музиката означава много, тя носи енергия и ме прави това, което съм в момента, обичам музиката.“ – казва Ева. Лилия говори с увереност за бъдещето: „Много обичам музиката – обичам да пея, обичам да свиря. И мечтая да стана пианистка. Ще се сбъдне тази мечта!“ Деница също споделя такова желание: „Много обичам да пея. Моята мечта е да стана певица. Господинът много добре преподава и не съм виждала по-добър, който да прави всичко, което искаме.“ Тези думи ни отвеждат към творческата атмосфера в LiberVox, описана от Мартин Кръстев: „Ние общуваме много свободно. Като ръководител смятам, че е изключително важно да се допитваме до децата при вземането на творчески решения. Понеже правим мизансцени, във все повече случаи това са техни авторски идеи. Мечтата ми е LiberVox да е повече от вокална формация. В този наш контакт те развиват критично мислене.“

В потвърждение на думите му след малко, докато представя репертоара, дете се намесва, за да се увери, че ще бъде направена сценката с учителката, която наднича в класната стая, при изпълнeнието на „Рок след часовете“. Това е същият младеж, който по-рано е казал, че желае да стане диригент като Мартин Кръстев. А самият ръководител потвърждава: „Децата напредват с учението, пеят по-добре, по-свободно, по-ритмично. LiberVox се превръща в сигурна среда. Тук те на първо място са приятели, общуват сплотено. Това ме прави много щастлив. Това е една от причините те да бъдат толкова успешни и харесвани. Обогатява се техният светоглед, общата им култура се повишава. Те се превръщат в бъдещите лидери в културата, в образованието, във всяка сфера, която пожелаят.“ И тук идват думите на детето, че един ден ще стане диригент, последвани от коментара му за мизансцена на „Рок след часовете.“

Така чухме в студиото на Jazz FM LiberVox: Мария, Вита, Марио, Тео, Ники, Верко, Теди, Дени, Дари, Ева, Лили, на която честитихме рождения ден, както и Радост, която е тяхна подкрепа. В програмата днес премиерно слушаме в изпълнение на трио песента за Пипи Дългото чорапче. Изпращайки ги, им пожелахме и днес на концерта да дадат на столичани радост – усмивка и щастие, усещането, че има бъдеще пред всички нас. Мартин Кръстев пък ни благодари за постоянната подкрепа. Първата ни среща с него бе, докато е още ученик в профилираното в изкуствата СУ „Св. Климент Охридски“ в Добрич. Тогава той вече бе записал свой албум с оригинална музика. Скоро след това бе вече на сцената ни в първото издание на Пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“ през 2022 г. във Варна.