Музика, която продължава през нас връзката с нашия Създател и с Красивото: Васил Спасов свири тази вечер с триото си в Sofia Live Club

Концерт с изцяло авторска музика ще изнесе триото на Васил Спасов довечера в Sofia Live Club с Михаил Иванов – контрабас, и Атанас Попов – барабани. С това формацията започва новия си сезон. „Имахме много приятна година с триото със срещи с публиката в чужбина и у нас. Достигнахме до душите на нашите слушатели и това ни обнадеждава и ни дава криле.“ – каза Васил Спасов в интервю по Jazz FM. Срещата с музиката на триото е днес от 21 ч., вратите отварят в 20 ч.

Заглавието на концерта Balada D’amore идва от „Балада за Георг Хених“, по която Васил Спасов първо възнамерява да напише мюзикъл, но след това трансформира идеята си в създаването на отделни пиеси с препратка към литературния материал в проект, подкрепен от Musicautor. „Надявам се хората да усетят в тези произведения връзката с нашия Създател и с Красивото, която продължава през нас чрез музиката.“ – посочи Васил Спасов.

До края на месеца той още веднъж ще бъде на сцената на Sofia Live Club в концерт с швейцарски музиканти – Яник Барман и Сирил Регамей. На 28 ноември те ще представят програма изцяло с авторска музика в квартет с Христо Минчев. На следващия ден групата ще гостува на Пловдив в Bee Bop Café.

А на 16 ноември Васил Спасов ще бъде в квартета на Даниела Белчева за концерт в почит към творчеството на Джони Мичъл, която вчера навърши 80 години. В квартета са контрабасистът Джанер Каптан и барабанистът Димитър Семов. „Ще изпълним всички нейни емблематични песни, така важни за музиката. Ще бъде много приятно преживяване за варненската публика.“ – подготви ни за събитието пианистът. Концертът с песните на Джони Мичъл ще се проведе в Градската художествена галерия във Варна с начален час 18.

Снимка: Светослав Николов

В програмата на Jazz FM днес излъчваме ексклузивно пиеси от предстоящия албум на триото на Васил Спасов в състав, в който на контрабаса е Петър Славов. Записите са в процес на мастериране в САЩ и предстои да бъдат издадени. Подготовката на албума бе предшествана от концерт на триото в програмата на „Камерна сцена Пловдив“ през май 2022 г., който Jazz FM записахме и излъчихме в предаването ни за музика на живо „Джаз емоции“.