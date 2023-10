Music Art Tabor с финално събитие днес – български и норвежки творци, професионални музиканти и любители, се събират в съвместно свирене след 17 ч. пред жп гара „Подуяне“

Музиканти от България и Норвегия се събират в проекта Music Art Tabor. Джаз звезди и ромски таланти изнасят концерти на нестандартни локации в малки населени места с предимно ромски общности. След като инициативата стартира в София и обиколи страната, днес тя финишира пред жп гара Подуяне. Изкуството приобщава и извисява с уъркшопи по рисуване, 3D мапинг, музикален лъч за деца. „Това, което се случи, те ще го помнят завинаги.“ – коментира пред Jazz FM Ния Пушкарова от сдружение „ИМЕ“. Тази вечер след 17 ч. Music Art Tabor ще представи творчески работилници за деца по рисуване, ще звучи музика и ще има представления на пърформанс артисти. От 19.00 ч. музиканти от Норвегия и България, сред които и Росен Захариев – Роко, ще ни представят нестандартна колаборация, в програмата ще се включи още и DJ YvesО, а публиката ще се потопи в дигиталното изкуство на 3D мапинга, създаден от съвременните артисти Анна Бачева и Елина Иванова. Входът е свободен.

Събитията в кв. „Христо Ботев“ завчера и на жп гара Подуяне днес се осъществяват със съдействието на районите Слатина и Подуяне на Столична община и на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Те са финалната част на проекта „Music Art Tabor – Експериментиране с нови пространства за отваряне на границите между професионални творци и аматьори чрез синтез на изкуствата и интерпретации на традиционни теми свързани с културата на ромите“, който се изпълнява от сдружение „ИМЕ“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и снационално съфинансиране с Програмен оператор Министерство на културата. Партньор на проекта е Норвежкото дружество на композиторите и текстописците – NOPA.