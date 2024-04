Морето пред нас и вътре в нас: то ни вълнува и пречиства, запазва следите ни и ни формира в произведенията на Георги Баев в галерия „Академия“

Морето е събирателен образ на онова, което ни вълнува и пречиства. Вълните измиват нашите следи, но морето запазва светлината и пъстротата на човешкия живот. То обича хората, привързало се е към нас и ни очаква. То ни бележи и оставя спомени – стълбове на светлина, които се издигат до небето, които ни свързват с небесата. Морето в произведенията на художника Георги Баев има необикновена сила, която е и неговата същност. Отбелязването на 100 години от рождението на твореца е повод за гостуването на Бургас в София с изложба от негови произведения в галерия „Академия“ на Националната художествена академия.

Снимка: Светослав Николов

Откриването на изложбата на 13 март започна с изпълнения на детски хор „Милка Стоева“ при Младежки културен център – Бургас под диригентството на Мариета Секлемова, а в галерия „Академия“ бе и дългогодишният ръководител на хора Светла Стоева. Куратор на изложбата за Георги Баев е Людмила Кутиева. Творчеството на Георги Баев е във фокуса на нейна докторантура, чийто рецензент е ректорът на НХА проф. Георги Янков. Той първи говори на откриването на изложбата: „Морето, основен мотив в неговото творчество – ту спокойно, ту негостоприемно, е вдъхновявало редица поколения художници. Той ни зареждаше с чувство на свобода и ни даваше кураж да експериментираме в нови посоки.“

Снимка: Светослав Николов

Кметът на Бургас Димитър Николов направи паралел между приноса на художника Георги Баев и на поета Христо Фотев и каза: „Той е художникът, без когото не може да се говори за култура в Бургас. Малко са градовете, които могат да се похвалят с такива именити художници.“ Като мост на изкуството ни към Европа и света определи творчеството на Георги Баев министърът на културата Кръстю Кръстев: „Безспорен гений с четката, майстор на цветовете, мъж на честта, достойнството и силния дух, силно ангажиран с обществените и значимите теми, но преди всичко – корназ бургазлия, както казва синът му Иво Баев. Прям и директен като художник и човек и пример за това как изкуството може да те изгради като личност.“ Министърът на културата Кръстю Кръстев специално посочи вътрешната нужда на Георги Баев да помага на младите творци.

Снимка: Явор Кондов, НХА

Художникът, разаказа синът му – поета Иво Баев – винаги се е гордял, че е възпитаник на Националната художествена академия, където са му преподавали Илия Петров и Дечко Узунов. За неговото посвещение на изкуството той разказа: „Баща ми не обичаше хора да ходят в ателието му, когато работи. Дори и ние, членовете на семейството, трябваше предварително да се уговорим или той да ни е поканил. Един ден трябваше да отида да му занеса нещо без да го предупредя. Той ми отвори омазан в боя, ризата – мокра, все едно е бил под душа. Попитах го какво става. „Работя! Давай, каквото има, и заминавай!“ – бързо ме отпрати той. Така работеше – битка с материала и с идеята, страст и огън със свободомислещ дух, който днес е нещо рядко. Баща ми бе корназ в личния живот, във футбола, в обществените си ангажименти, в кратката си политическа кариера в VII Велико народно събрание. Той отстояваше позициите си безусловно. Тази свобода струи от картините му.“ Иво Баев в заключение цитира стихове, посветени на баща му от Христо Фотев, приятел на семейството:

Не на площадите — а в нашите души

тя – Свободата – се изгражда и руши.

По-съвършена от невинното ни детство,

не се предава и приема Тя в наследство.

На себе си прилича — и на любовта.

По-неизменна и по-лична от кръвта…

Тя е надеждата ми в действие и сила.

Към нея се пристъпва нежно с „Мила“

в часът, когато твоя биография

внезапно стане Тя –

не епитафия!

Изложбата по случай 100 години от рождението на художника Георги Баев можем да разгледаме в галерия „Академия“ на Националанта художествена академия до 15 април. В края на церемонията по откриването ѝ ректорът проф. Георги Янков връчи на кмета на Бургас Димитър Николов почетното отличие „Пимен Зографски“ – синя лента. И отново чухме младите гласове на Бургас от детски хор „Милка Стоева“.

Снимка: Светослав Николов

Репортаж можете да чуете в аудиофайла по-горе, където ще намерите и интервюта с куратора Людмила Кутиева и със заместник-кмета по културата на Бургас Диана Саватева.

Кураторът Людмила Кутиева от години изследва творчеството на Георги Баев, което силно я вълнува и привлича. Тя подбира за изложбата творби от фонда на бургаската Градска художествена галерия „Петко Задгорски“ и от личната колекция на семейството на художника. Разказът за творчеството му започва от неговите първи творби от края на 50-те, когато той се придържа към натурата. „Тогава виждаме едно море, което е много реалистично.“ – посочва Людмила Кутиева. Тогава Човекът и Морето все още се опознават. Така те откриват Любовта.

Снимка: Явор Кондов, НХА

„Творбите на Георги Баев от края на 60-те и началото на 70-те показват неговата лиричност. Той постепенно започва да чисти своите платна, виждаме хоризонталните му композиции – небе и хоризонт, небе и бряг. Както казва: „Рисувам нещо на брега и сам не знам какво е.“ – разказва кураторът за недоловимото и неизяснимото докрай вълшебство, на което художникът дава образ.

Снимка: Явор Кондов, НХА

В следващия период напрежението на времето оставя отпечатък върху произведенията на Георги Баев. „В края на 70-те и началото на 80-те работите му стават по-драматични. Художникът казва: „Все повече ме връхлита мисълта за смъртта, все повече мисля, че нищо не съм направил и имам още много, много да правя.“ – предава бурята в душата му Людмила Кутиева. Духът на новите времена изисква от нас и ни дава силите да понесем съдбовни изпитания. „През 1983 г. Георги Баев участва във „Всяка неделя“. Той не търпи своеволия, политическите недомислици, много е рязък и казва всичко както е, без да спестява. Още незавърнал се в Бургас, той научава, че ателието му е опожарено. Съкрушен е, но не и сломен. Унищожени са над 250 творби. За по-малко от 7 месеца прави нова изложба, за която споделя, че е най-добрата му. За нея получава Хердерова награда. След края на работата му в Народното събрание, минал през бурите на живота, той се помирява със себе си и със света и се връща отново към спокойните морета, които е рисувал и преди.“ – описва финалния етап от творчеството на Георги Баев Людмила Кутиева.

Снимка: Светослав Николов

Достигнем ли до стена, тя не ни спира, трудностите ни предизвикват да полетим – разказват графични творби на Георги Баев, също част от изложбата в галерия „Академия“.

„Наричаме изкуството на Георги Баев бургаско, но то е световно. Изкуството, както има корен, така и няма родина, когато всички хора го споделят и разбират.“ – посочи в интервю по Jazz FM заместник-кметът по културата на Бургас Диана Саватева. И ако на откриването на изложбата много от говорителите посочиха, че изкуството на Георги Баев е мост между България и Европа, между България и света, то е защото творбите на художника ни свързват с онова, с което си принадлежим. Бургас и морето са втъкани в творчеството му, самото то на свой ред е втъкано в духа на града. Диана Саватева цитира прозрението на Светозар Игов за Христо Фотев: „не градовете отглеждат поетите, а големите поети създават градовете“ и отбелязва, че това в пълна сила се отнася и за големите художници: „Говоря за създаването на духа и на културната идентичност. За мен Георги Баев е един от създателите на Бургас. До такава степен силно се усещат размахът, въображението, стремежът към свобода, че човек трябва да възприема картините му интиуитивно. Затова моят съвет към публиката е: влезте в това пространство, усетете плисъка на вълните, вдишайте от свободния дух на Георги Баев, почувствайте се за секунда в Бургас и на морския бряг – ще усетите въздействието на голямото изкуство.“

Снимка: Явор Кондов, НХА

Георги Баев поглежда към морето, но вижда и града, и хората, вижда настоящето, но и миналото, прави прозрения за бъдещето. В един миг той концентрира енергията на случилото се и на това, което предстои. „Да бъдем свободни да не се страхуваме да живеем, да възприемаме богатството на света около нас с пълна наслада, да не се опитваме да разкодираме всеки детайл, защото ние сме част от цялото и трябва да му позволим то да влезе в нас. Трудно е да обясниш толкова голям дух. Неговите размах, свобода и смелост се усещат във всеки миг и във всеки детайл, защото пространството е наситено. Когато влезеш в галерията, сякаш попадаш в друг свят.“ – посочи Диана Саватева. Създадени преди десетилетия, но извечни, произведенията на Георги Баев през символиката на морето показват как времето търпеливо и спокойно формира, създава и определя.

Снимка: Явор Кондов, НХА

Изложбата с произведения на Георги Баев можем да разгледаме до 15 април в галерия „Академия“ на Националната художествена академия. След гостуване в Стара Загора наесен тя ще бъде показана и в Бургас. През ноември в града на художника ще видим неговите платна както в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ и в галерията, която носи името на Георги Баев. В съпътстващата програма са предвидени лекции, ателиета и занимания с деца. Община Бургас работи за гостуването на експозицията в българските културни институти в чужбина с подкрепата на Министерството на културата.

