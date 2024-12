„Моята еко Коледа“ на „Хранкооп“ тази седмица със земеделска продукция, кулинарни предложения, арт зона, работилници, каузи и музика: „Ще е вкусно, топло и уютно!“

„Моята еко Коледа“ на „Хранкооп“ от 11 ч. в петък до 21 ч. в неделя тази седмица събира под куполите на Столичното Ларго производители и артисти от близо и далеч. На фестивала ще можем да закупим земеделска продукция и произведения на занаятчии, да опитаме кулинарни предложения, да се включим в работилници, да се запознаем с каузи и да слушаме музика. „Нашата голяма гордост – чиста, разнообразна, вкусна и сезонна храна – ще представим с плодове и зеленчуци, хляб и печива с квас, млечни и месни продукти, мед и пчелни продукти, вина, сладка, сокове, мармалади, ядки, билки и тинктури.“ – разказа в студиото ни Ралица Касимова от „Хранкооп“. Jazz FM е медиен партньор.

Чрез регулярните и специалните събития организацията подпомага земеделците в отговорното производство. „Даваме им перспектива, възможност за изява и достъп до крайните потребители, които уважават труда им. Като ги срещаме с клиентите, те виждат какво се търси. С колегите си обменят опит, практики, идеи. Много е зареждащо и обогатяващо това общуване.“

Така „Хранкооп“ създава общност и култура. „Култура на хранене, на потребление, на пазаруване на общуване. Това ни е особено важно.“ „Моята еко Коледа“ е четвърто специално събитие за годината след пролетния фестивал с акцент върху книгите, фестивала на българската крафт бира и срещата с кулинарни съкровища от страната и света. И на четвъртия фестивал сега ще има вкусни гозби. „Нашите събития са средище, събирателен център. Хората разбират, че хубавата храна и хубавото отношение към нея са на почит.“ Регулярни фермерски пазари вече 11 години се организират всяка сряда на пазара „Иван Вазов“ и всяка събота на „Римската стена“. През годината „Хранкооп“ провежда и други специални събития.

Тази среща с вкусната и устойчиво произведената храна е част от изкуството на живота. „Упорито вярваме, че ако на човек му е важно храната му да е чисто отгледана и предложена от земеделците, които са я произвели, ще му е ценно да са максимално естествени и предложени от хората, които са ги изработили, сувенири, традиционни и иновативни произведения от естествени материали – кожа, керамика, глина, смола, изсушени цветя.“ – казва Ралица Касимова. Така освен отговорни потребители, сме и творци – създатели. „Забелязали сме, че има голяма радост у хората, когато преживеят фестивала, когато научат нови неща и си тръгнат с произведение, което са изработили. Сега ще могат да си направят свещ от пчелен восък, сурвачка и много други.“

„Хранкооп“ и организираните от тях фермерски пазари и фестивали са кауза. На дошлите на „Моята еко Коледа“ ще бъде дадена възможността да станат съпричастни към кауза по техен избор. „Организации, които работят за хората в неравностойно положение и за опазването на природата ще предлагат свои тематични сувенири, ще запознават с кампании, в които всеки може да се включи, ще популяризират каузите си.“ – Ралица Касимова дава пример с колекция от вина, които ще ни запознаят с птиците на Странджа.

На фестивала ще има и много музика. Деца ще изпълняват народни песни и танци, ще слушаме джазови, класически и барокови концерти. В събота на сцената ще са Studio 84 Project, а в неделя самодеен състав от читалище в земенското село Пещера ще изпълни своя музика и ще представи традиционни сувенири и храни. В събота и неделя заедно с „Кулинарните фестивали на България“ ще празнуваме традиционни тестени храни – трахана, кускус, юфка, триеница и др.

Фестивалът „Моята еко Коледа“ е част от Календара на културните събития на Столична община, Jazz FM e медиен партньор. „Ще е вкусно, топло и уютно!“ – кани ни Ралица Касимова от „Хранкооп“. През 2025 г., обявена за Международна година на кооперативното движение, организацията ще отбележи 15-и рожден ден.