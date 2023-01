Много премиери на авторския концерт на Ангел Заберски с Бигбенда на БНР

Творби на Ангел Заберски за бигбенд ще чуем в изпълнение на Бигбенда на БНР под неговото диригентство в авторски концерт на 19 януари от 19 ч. в Първо студио на радиото. „Много съм доволен от това, което правим заедно с оркестъра. Аз съм щастлив и благодарен за тази покана. С всичките музиканти съм приятел, колега, ние сме свирили заедно през годините.“ – каза за връзката, която концертът продължава, Ангел Заберски в интервю по Jazz FM.

Той отбеляза творческата, спокойна атмосфера, липсата на напрежение. „Усещам, че на тях им харесва програмата, която съм им предложил. Приятно им е да свирят ясна музика, макар в нея да има тежки моменти.“ – посочи авторът отново своето пристрастие към класическия звук, като се определи като „консервативен музикант“ и гарантира, че няма да има промяна: „Това е моята душевност.“

За концерта на 19 януари той е подбрал 12 пиеси – негови оригинални композиции и аранжименти на популярни мелодии, част от които ще чуем за първи път в тези версии за бигбенд. Солистите в концерта са Борислав Йоцов – кларинет, и Михаил Йосифов – флюгелхорн.

Борислав Йоцов ще изпълни написаната по негова поръчка „Шоколадовият влак“. „Много съм щастлив да работя с Боби, защото той пък е дирижирал мои пиеси в симфоничната музика. Бидейки класик, той суингира много хубаво.“ – отбелязва Ангел Заберски. Михаил Йосифов е сред най-близките приятели на Ангел Заберски и е солист в течащите в момента записи на неговия проект Symphony Jazz. Ще го чуем в нов аранжимент като бавна боса нова на Nature Boy. „Много интересно настроение и звуци създава.“ – каза за подхода на Михаил Йосифов Ангел Заберски. В програмата е и транскрипцията на част от арията Nessun dorma от Пучини. „И двете много се харесват на музикантите.“ – за Ангел Заберски това е гаранция, че музиката ще стигне до хората.

Нова транскрипция на друга класическа творба ще звучи премиерно на концерта в четвъртък – темата от Втория концерт за пиано и оркестър на Рахманинов. За първи път ще чуем в тези им версии Brazzy People, Shuffle Dance, Without Mistake. Ангел Заберски ще ни срещне също с „Анти джаз“, с A Piece of Cake, както и с посветената на баща му „Спомени от Странджа“, която има версии за трио, симфоничен оркестър и бигбенд.

Подготовката носи голямо удоволствие на музикантите, обобщава Ангел Заберски: „Свирят хубаво, с желание, чакаме да дойде четвъртък и да поднесем на хората едно приятно изживяване.“ Репетицията, която слушам, оставя усещането за музиканти, които говорят за музика чрез музиката. Ангел Заберски слуша бигбенда с интерес, оркестърът следи какво той свири и внимава какво им казва. „Това е и моето желание. Ние работим в изключително спокойна обстановка, няма напрежение. Когато говоря с тях, им давам идеи и те ги превъплъщават в музика. В много от случаите им позволявам да дадат мнение, идея, съвет. Това ги отпуска да излязат извън написаните ноти и да бъдат джаз музиканти, каквито всъщност са.“ – подчертава Ангел Заберски.