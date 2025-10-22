Много пътища водят към сбъдването на една обща мечта: Вилизар Гичев и Теодор Тошков са в Хамънд орган трио с италианеца Пиетро Каролео

Докато учи в Триест, китаристът Вилизар Гичев пътува до Ферара, където слуша Хамънд орган триото на Лари Голдингс, Питър Бърнстайн и Бил Стюарт. „Останах изумен от звука. Така се роди мечтата някой ден и аз да си направя такава формация. Дълго време търсих подходящи музиканти и условия това да се случи.“ – разказа той по Jazz FM. Подобна мечта се заражда у Теодор Тошков в друга европейска държава: „В Грьонинген с приятел пианист слушах триото на Джоуи Дефранческо. Заговорихме се за такава формация. Много се зарадвах, когато разбрах, че и Вилизар е вдъхновен от тази музика.“

Двамата са заедно в групата Postcard, а вече и в трио с италианския пианист и органист Пиетро Каролео. С него Вилизар Гичев свири на джемсешъни, докато учи в академия „Санта Чечилия“ в Рим. По-късно от свързания с българската джаз сцена китарист Даниеле Кордиско Вилизар научава, че Пиетро е свирил и на Хамънд орган. „Щастливо съвпадение бе, че отидох в студио „Нучиа“, където е записвал Даниеле Кордиско. Там се оказа, че има и Хамънд Б3 орган. Тео щеше да ми идва на гости, събрахме се тримата с Пиетро и свирихме за първи път.“ – доразказва историята Вилизар Гичев.

Но възниква още една връзка, за която той споделя подробности: „Даниеле Кордиско е последовател на стила на Уес Монтгомъри, а Тео преди няколко години ми бе предложил да направим трибют за него. Уес има едно от първите орган триа с Джими Смит. В Рим средата бе подходяща, Даниеле Кордиско ми показа много неща за свиренето на този тип музика, преподавателят ми в академията Фабио също бе запознат с този стил.“

В репертоара на концертите има произведения на Уес Монтгомъри, включително от албума с Джими Смит, композиции с по-модерния звук на Питър Бърнстайн и Лари Голдингс, джаз стандарти и оригинална музика на Вилизар Гичев. „Програмата ще бъде в традицията, но ще покажем и какво сме ние.“ – казва той.

Хамънд орган триото дава много възможности за разгръщане на музиката. „Той покрива и баса. Това прави свиренето спонтанно, защото сме трима и комуникацията между нас е изключително първична. Звукът на Хамънд органа е мек, същевременно в него има острота и пробивност, които привличат вниманието по приятен и деликатен начин. За нас изключително значимо в Хамънд орган триото е неговото обвързване с джаз традицията. Уес Монтгомъри, Джими Смит, Джоуи Дефранческо са изградили джаз традицията, като са се придържали към нея. Това е моята лична философия, с която свиря – да развивам традицията с малки крачки, като се получава ефекта на натрупване.“ – разказва Теодор Тошков за целите си в музиката, към изпълнението на които този формат допринася. За Вилизар най-присърце е симбиозата, която имат Хамънд органа и китарата: „Дуото китара и пиано е по-неестествено, тъй като двата инструмента темброво са много сходни. А топлият звук на Хамънд органа е в перфектна хармония с по-яркия и пробивен на китарата. Дори тя често го допълва идеално. Освен всичко друго, Хамъндът изпълва пространството с топлота, с одухотвореност. Много ме привлича, че тази музика е свързана със суинга, с блус рифове. Това е необятно поле, в което можем да творим като импровизатори и е невероятен начин да продължим една от традициите на джаза по наш си начин.“

Концертите на триото са в Ж Jazz Room на 28 октомври, Sofia Live Club – на 29-и, Ten Fingers в Бургас – на 30, Контрабас в Пловдив – на 31, и Melon във Велико Търново – на 1 ноември.