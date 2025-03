Младият джаз вокалист Емилиян Бърдарски от НМУ „Любомир Пипков“ има десетки хиляди последователи в социалните мрежи: „Светът може да стане много по-добро място с музиката“

„Музиката ме прави щастлив, удовлетворява ме и ме кара да се замисля за света – че може да стане много по-добро място с музиката. Ако работим заедно ще се получи много добре.“ – тези думи пред Jazz FM са на Емилиян Бърдарски, ученик в НМУ „Любомир Пипков“ в София. Той завладя социалните мрежи – във Фейсбук има над 43 000 последователи, а тази вечер ще пее с групата си в концерт, организиран от вокалния му педагог Георги Янков от 18 ч. в Singles. В програмата ще чуем и самия преподавател, както и ръководената от него формация Masterpiece, а също и състав от Първа английска езикова гимназия.

Eмилиян Бърдарски още от малък пее песните, които чува по телевизията. Родителите му го записват да учи пеене. Той е ученик на Георги Янков от дете. Сега е във водения от него клас по поп и джаз пеене в Националното музикално училище. През годините младият вокалист често работи с професионални формации и вече е изградил у себе си мислене за музиката в колектив. „Той от малък има афинитет към работата в екип.“ – разказва Георги Янков и изрежда участия с Джаз формация „София“, Симфониета „София“ и др. От малък Емилиян Бърдарски пее във вокална група. „За мен е голямо удоволствие да работя с добри музиканти, които знаят какво правят, които се стремят да бъдат успешни, с хора, които са работливи и сериозни в начинанията си.“ – отново голяма зрялост чуваме в думите на младия артист. Той открива музиката чрез хора, с които има общи интереси и заедно искат да направят нещо по-специално, което си заслужава да се слуша.

Така Емилиян Бърдарски сформира със съученици своя група. И разказва нейната история: „Имах уговорка с приятел пианист, който не успя да дойде, а аз исках да запиша клипче с Just the Two Of Us. Беше вече 19 ч., часовете бяха свършили преди половин час. Тръгнах да търся съученици и на футболното игрище открих Алеф, който свири на пиано. Попитах го дали знае песента, каза, че да. Качихме се в стаята и я записахме.“ Най-добрият му приятел Слав Славов, който свири на цигулка, се присъединява за Ain’t No Sunshine. Скоро в групата влиза още един добър приятел – Ивайло на барабани. Саксофонистът Алекс Стойнев е приятел на всички и става петият член на формацията.

Защо групата им е толкова добра?

Емилиян Бърдарски: Всичко се случи спонтанно и така продължава. Надявам се и занапред да радваме хората.

Слав Славов: Защото ни е приятно да свирим заедно.

Алеф Енев: Намираме баланса в инструментите. Като започнахме да свирим заедно, вече бяхме приятели.

Алекс Стойнев: За мен това е просто интересно и забавно, защото свиря с хора, които обичам. Готино е!

Ивайло Лазаров: Групата ни се получава толкова добре, защото сме приятели и с музиката се сближаваме още повече.

„Желанието не за бърз успех, а за дълготраен качествен резултат е много важен фактор – когато се срещнат амбицията, трудолюбието и талантът. Опитвам се да уча и възпитавам младите певци в точно тези качества – че трябва да се грижат за развитието на своя талант. На всички казвам – тогава можете да постигнете много голям успех.“ – споделя педагогът Георги Янков. Тази вечер в 18 ч. той ни кани на концерт в Singles, в който ще чуем песни за любовта от различните течения в популярната музика – поп, аренби, джаз, както български, така и световни. Гост ще бъде група към Първа английска езикова гимназия. Георги Янков ще представи като диригент и ръководител вокален състав Masterpiece, които пеят многогласно.