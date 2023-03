Млади таланти от цялата страна пеят песни на Янко Миладинов на концерт за 80-ата му годишнина с Бигбенда на БНР

Десетки забележителни творби на Янко Миладинов ще изпълнят млади вокални таланти от цялата страна с Бигбенда на БНР под диригентството на Васил Делиев на юбилеен концерт за неговата 80-а годишнина днес от 19 ч. в Първо студио на БНР. „Обичам младите хора! Те са много жизнени и искрени, раздават се в работата. Голямата част от поканените са много талантливи хора и се надявам, че ще имат много добро бъдеще. Желая им го от сърце. Те са още тийнейджъри, но с много добри гласови данни. Ако са упорити и трудолюбиви, им предстои добра кариера. Надявам се, че ще се представят много добре и хората ще ги харесат. Това е много важно!“ – говори с надежда за младите Янко Миладинов в интервю по Jazz FM.

Той свързва творческия си път с БНР през 1969 г., пише над 250 песни и оркестрови композиции, а също и над 300 аранжимента, диригент е на Бигбенда и във фонотеката на радиото има повече от 1000 негови записа. Първата му песен е „Вечерен бряг“, изпълнена от Мими Иванова през 1971 г. В концерта сега ще я поднесе група „Средногорски звън“. Емблематична за неговото творчество е „Ако ти си отидеш за миг“ с текст на Евтим Евтимов, която днес ще изпее Арика Адамс. Неговите песни през годините са в репертоара на Лили Иванова, Йорданка Христова, Маргарита Хранова, „Тоника“, Бисер Киров, Борис Годжунов, Васил Петров, „Студио В“, Петър Чернев… Те са писани по стихове на едни от най-големите наши поети: Дамян Дамянов, Надежда Захариева, Евтим Евтимов, Миряна Башева, Радой Ралин, Богомил Гудев, Иван Тенев. Голяма част от аранжиментите, които ще чуем днес, са направени навремето от самия автор, а други са на Емил Георгиев, Димитър Бояджиев, Вили Казасян, Христо Йоцов, Васил Делиев. Част от тях са изгубени и днес възстановяването им е поверено на Йордан Владев.

Снимка: БНР

„Янко Миладинов е работил с три поколения музиканти. Той е написал толкова стойностни творби, че и 50 години след тяхното първо представяне те звучат много актуално, съвременно, представени от млади хора. Интересно им е, с желание ги изпълняват.“ – отличава ентусиазма на младите певци диригентът Васил Делиев. „Те са актуални и днес и се надявам да звучат и в бъдеще. Това за мен е морално удовлетворение.“ – споделя задоволството си от това да ги чуе отново на живо Янко Миладинов.

Песните в концерта са написани през 70-те и 80-те години. Подборът на заглавията прави продуцентът на джаз и поп музика в БНР Мая Райкова. Тя ги селектира така, че да са подходящи за младите вокалисти. Концертът празнува юбилея на Янко Миладинов чрез грижа за младите. Той е част от проекта „Бигбенд джаз академия“. „С диригента на Бигбенда Антони Дончев решихме да го създадем, за да поощряваме младите музиканти и да им дадем възможност да се изявяват с оркестъра. С Янко Миладинов имахме подобен проект между 2005 г. и 2010 г. – „Новите гласове“. Много от включилите се тогава млади музиканти се реализираха успешно – Криста, Нора Караиванова, Маги Джанаварова, Теодор Койчинов, Ясен Зердев, Михаела Маринова... Имахме турне във Велико Търново, Горна Оряховица, Севлиево. Слушайки песните, си казвах, че тези млади хора трябва да пеят такива стойностни произведения с тези прекрасни текстове!“ – посочи Мая Райкова.

Сред изпълнителите са млади таланти от цялата страна. Мая Райкова следи развитието на Мария Вандева още от дете, а миналия ноември остава впечатлена от представянето й на Plovdiv Jazz Fest в концерта на учениците на Мишел Дийн. Петър Петров тя открива на рок фестивал в Несебър, Арика Адамс – на младежки фестивал в Сандански. От „Песен от извора“ в Стара Загора избира Симона Динчева и „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева. Група „Графит“, която ще пее беквокалите, е с ръководител Аделина Колева. Специални гости са Дивна, Георги Костадинов и Стефан Лалчев.

Вокалният педагог Милена Добрева подчертава значимостта на тази изява за младите вокалисти: „Това са прекрасни, стойностни песни, с които сме израствали, но за новото поколение те са непознати. Притеснявах се дали ще ги харесат, дали ще им влязат под кожата, дали ще успеят така да ги научат, че да ги преживеят. За мое учудване, удовлетворение и радост, ги запяха с голямо желание, бързо ги запомниха и с удоволствие ги пеят. Много съм щастлива, че съм тук и ще съпреживеем този празник на Янко Миладинов. За нас това е голяма чест и удоволствие!“

Самият композитор е щастлив от това: „То показва, че тези песни имат живот, че добре съм си свършил работата през годините.“ След изпълненията той разговаря с младежите и им дава насоки, което също е част от тяхното развитие. „Тези песни учат младите изпълнители да вникнат в текста, изграждат усет за мелодията. Те ги учат на добър художествен вкус.“ – подчертава Васил Делиев.

Концертът довечера изявява наследството на Янко Миладинов, много горд и в личен план, че всички членове на фамилията му са свързани с музиката. В Бигбенда на БНР на рояла е единият от синовете му – Атанас Миладинов, избран в състава от Вили Казасян. „Аз започнах на 4 години през 1947 г. и допреди 10 години без прекъсване съм се занимавал професионално с музика. Той бе даже и по-малък, когато сядаше на пианото в скута ми.“ – с мили думи говори Янко Миладинов. „От баща си нося в себе си музикалността, трудолюбието и обичта към музиката. От малък мечтата ми е бигбендът, идвал съм тук още като дете да гледам музикантите и не съм си представял, че толкова години ще бъда пианист в състава.“ – споделя Атанас Миладинов. Баща му си припомня годините му в Музикалното училище, когато в свободните часове той и съучениците му, сред които Ангел Заберски и Цветан Недялков, се събират у тях, за да гледат на един от първите видеокасетофони в София донесени от Норвегия касети с бигбендови изпълнения.

На основната снимка: Янко Миладинов със сина си Атанас Миладинов